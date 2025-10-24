自由電子報
娛樂 最新消息

國台辦翻牆開臉書願幫忙找人 下秒接case找于朦朧

國台辦新辦臉書帳號被「于朦朧」灌爆洗版（截自于朦朧微博）國台辦新辦臉書帳號被「于朦朧」灌爆洗版（截自于朦朧微博）

〔記者王靖惟／台北報導〕中國大陸國台辦近日宣布，在臉書開設「國務院台辦發言人」帳號。9小時追蹤人數破3千人，但引發台灣網友質疑為什麼國台辦可帶頭違法翻牆，甚至有許多網友留言詢問「于朦朧怎麼死的」、「于朦朧立案了嗎」成熱門留言。

國台辦臉書被于朦朧關鍵字洗版。（截自國務院台辦發言人臉書）國台辦臉書被于朦朧關鍵字洗版。（截自國務院台辦發言人臉書）

國台辦新辦臉書帳號被「于朦朧」灌爆洗版，網友紛紛湧入要求立案調查「于朦朧之死」的真相，國台辦主要開辦宗旨「為加強對台新聞發布工作」完全被忽略，「于朦朧案查案進度到哪了！可以公布了嗎」、「找到殺于朦朧的兇手了嗎」等流言充斥版面，其中有一則留言詢問「可以幫忙尋根嗎？我們家在大陸還有親人」，國台辦迅速回應：「我們可以幫忙。」沒想到下一則網友立刻接話：「我要找于朦朧。」瞬間引發一片浪潮紛紛湧入詢問與嘲笑，紛紛笑稱「國台辦被玩壞了」，諷刺意味十足。

國台辦被要求尋找于朦朧。（截自國務院台辦發言人臉書）國台辦被要求尋找于朦朧。（截自國務院台辦發言人臉書）

另外還有許多網友留言「還有喬任梁，可以幫我們找找嗎？」、「可以把館長領回去嗎？」、「想要找小熊維尼」、「我六月四日生日，可以祝我生日快樂嗎?種種嘲諷式留言灌入，遇敏感字眼，國台辦小編出動刪除，但大量湧入的「于朦朧」卻讓小編刪不勝刪，小編直接放棄。

