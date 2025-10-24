自由電子報
娛樂 最新消息

車銀優不閃兵入伍 暖留「最後禮物」給粉絲

《放飛旅行團》姜河那（左起）、金英光、車銀優人型抱枕、姜泳錫、韓善化擺出創意姿勢，畫面幽默逗趣。（采昌提供）《放飛旅行團》姜河那（左起）、金英光、車銀優人型抱枕、姜泳錫、韓善化擺出創意姿勢，畫面幽默逗趣。（采昌提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「臉蛋天才」車銀優不閃兵，在人氣正夯時毅然入伍，於今年7月低調報到，讓全球粉絲相當不捨，卻也獲得多數正面支持。不過就算身披軍裝，他仍貼心為粉絲留下溫暖驚喜，讓主演新片《放飛旅行團》成為他入伍前獻給粉絲的「最後禮物」。

《放飛旅行團》講述五位擁有24年深厚情誼的摯友，首度結伴出國，沒想到這場期待已久的旅行卻一路失控、荒腔走板，各種爆笑突發狀況接連上演，荒誕又感人的情節。導演南大中率領主要演員姜河那、金英光、姜泳錫與韓善化，於前天（22日）一同出席位在首爾的媒體試映記者會。

《放飛旅行團》姜河那（左起）、金英光、車銀優人型抱枕、姜泳錫、韓善化與導演南大中出席電影媒體試映記者會。（采昌提供）《放飛旅行團》姜河那（左起）、金英光、車銀優人型抱枕、姜泳錫、韓善化與導演南大中出席電影媒體試映記者會。（采昌提供）

導演南大中感觸良多地表示：「本片劇本比我2023年的前作《30日》還要早完成，當時卻因為疫情無法出國拍攝而暫時擱置，如今終於能和大家見面，我對此感到非常興奮。」他並補充：「故事改編自我的真實經歷，我一直想創作一部充滿和朋友們回憶的作品，這也會是一部讓人感受到慰藉、能夠一起開懷大笑的作品。」尤其演員們的精彩演出，更是本片成功要素之一，導演回憶：「電影有一半以上的魅力，來自演員們的默契與互動，他們在拍攝現場也真如多年摯友般地自然相處。」

《放飛旅行團》姜河那。（采昌提供）《放飛旅行團》姜河那。（采昌提供）

姜河那繼《30日》後再度與導演合作，感受特別深刻：「與導演合作的現場，真的非常有趣，從溝通開始就是一種樂趣。我可以準確地表達我的想法，他也能精確地接收，連調整意見的過程都很有趣。雖然劇本本身就很夠力，但我覺得良好的溝通才是更大的助力。」導演則回應：「姜河那總能把我寫的角色發揮得比我想像中更加精彩，我也再度邀他演出，他也念在舊情而答應接演，真的很感謝他。」金英光則分享自己在片中的角色帶點瘋癲：「我努力讓自己融入這種狀態，才能更貼近角色。我們在片場很快就打成一片，氣氛非常開心，這種默契也將呈現在大銀幕上。」

《放飛旅行團》韓善化。（采昌提供）《放飛旅行團》韓善化。（采昌提供）

而從《酒鬼都市女人們》一舉晉升喜劇新星的韓善化，這回在片中飾演對姜河那角色癡心絕對的「直進女」，她也開心分享：「繼《變身機長》之後，能再度接到這麼好的劇本，我真的非常感謝。雖然我是中途加入拍攝，心想要趕快和哥哥們打成一片，所以主動親近他們，而他們也都對我很親切，讓我投入了很多感情。」談到角色的戀愛腦特質，她也笑說：「我本來就屬於那種純情派性格，所以很快就理解角色並產生共鳴。」她在片中的火力全開式示愛，也將為全片增添許多溫馨又爆笑的場面。

《放飛旅行團》姜泳錫。（采昌提供）《放飛旅行團》姜泳錫。（采昌提供）

值得一提的是，除了正在服役無法出席的車銀優外，出席記者會的四位主演姜河那、金英光、姜泳錫與韓善化，全都已經超過30歲，卻仍為角色在片中穿上高中制服。當被問及此事，記者會秒變大型「道歉發表會」，笑果十足。姜河那率先自嘲：「如果畫面裡同時出現真正的高中生，應該會讓人瞬間出戲吧？但因為只有我們，應該還算勉強過關。」他更幽默補充：「真的很抱歉，我知道自己已經過了穿制服的年紀，片中十多歲的部分，會靠妝容營造氛圍，三十多歲就用素顏展現滄桑感，希望大家能看出角色在時間的流逝。」

《放飛旅行團》金英光。（采昌提供）《放飛旅行團》金英光。（采昌提供）

金英光也認真「懺悔」：「穿制服真的感到很抱歉，以後應該不會再挑戰了。」姜泳錫則笑說：「原以為跟哥哥們一起出現的話，我穿制服應該還能像高中生，結果不是這麼回事…我也是來道歉的。」唯一的女主角韓善化則笑稱：「導演跟我說有瀏海會更像高中生，所以我就貼了瀏海、穿上制服。」

此外，因為正在服役，男神車銀優無法親臨記者會，但劇組特別準備一個穿著西裝的等身人型抱枕「代打上陣」，與眾演員一同站台，成為全場最萌焦點。即使缺席活動，車銀優在劇組心中依然「全勤」，眾人也透過記者會隔空喊話，向他傳遞思念與鼓勵。

姜河那表示：「銀優啊，我知道你現在很辛苦，我們會努力宣傳這部電影。你可能要等放假時才能看吧？電影真的拍得很有趣，很值得期待，以後見囉，加油！」金英光也說：「不能一起宣傳真的很可惜，我很想你，希望能快點見到你。」姜泳錫則笑說：「等你放百日假時，一定要買票進電影院看這部電影，看完記得要聯絡我們，拜託了！」韓善化則溫柔喊話：「銀優啊，我剛剛看了電影，真的很好看，你也演得很好，大家一定會很想你。」導演南大中也特別提到：「如果能跟銀優一起看電影就太好了，可惜他現在要履行國防義務，希望你在放假時，哪怕是自己掏錢，也一定要去看，之後我們再一起聊聊電影吧。」

