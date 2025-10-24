《泥娃娃》票房將破600萬！陳為民重返詭異窯爐：背脊發涼

陳為民（左）、李冠毅現身西門威秀，體驗《泥娃娃》的片中場景。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕恐怖片《泥娃娃》熱度持續延燒，全台即將衝破6000萬票房佳績，電影裡一切泥娃娃邪惡起源的「窯爐場景」於昨天（23日）在台北西門威秀登場，「鬼王」陳為民、李冠毅及監製陳亮材出席揭幕儀式，剪斷符咒鎖鏈替泥娃娃解除封印。陳為民片中受不明力量拖入窯爐，再次重返詭異場景，他直說：「看到這個窯爐，頭皮還是會發麻！」

李冠毅（左）、陳為民一同捧著「泥娃娃」現身西門威秀，看到泥娃娃回想起當時拍攝的艱辛。（記者陳奕全攝）

電影開場就由他撿到一尊神秘泥偶展開，最後還被抓入窯爐消失，李冠毅則是摔破頭又慘遭邪靈凌虐，兩人殺青後首度合體亮相，讓現場氣氛又驚又笑，尤其當他們再次見到這尊「摔破頭的泥娃娃」，陳為民開玩笑表示：「我以為自己免疫了，結果看到那尊泥娃娃還是背脊一涼。」李冠毅也直呼：「那時拍攝的回憶都來了，當時窯裡的土灰、氣味都很真實。」問起過往闖入陰宅的經驗，陳為民分享曾走訪澳門百年鬼屋，但他笑說：「我是有酬勞才去，平常都是尊重的心，沒事不能隨便進去別人家，即使是沒人住的地方。」

《泥娃娃》已榮登今年台灣恐怖片票房冠軍，網路詢問第一名就是陳為民飾演的昌哥，最後到底去哪了？李冠毅給觀眾一個小小線索說：「大家如果有二刷、三刷，可以留意我嘔吐泥水哪場戲喔～」陳為民則感謝觀眾這麼關心他的去向，並賣關子表示：「這題我只能說，導演真的很會留伏筆！」

陳為民對於票房開佳績相當開心。（記者陳奕全攝）

陳為民很榮幸自己能擔任一部電影的開場序章，看片時也回想起拍攝當下的辛苦，「我往後跌倒的戲，腳邊很多鋼架、鐵架，我要演還不能真的倒下，很佩服成龍那些拍動作片的人，我拍完手上也全部都是瘀青，還有進去窯爐的過程也很難，裡面很陰暗，尤其那個場地有點『怪怪的』，我又要進到一個封閉空間，真的蠻可怕。」不過他提到現場劇組的宗教顧問很讓人安心，「道長直接坐在大宅門口像個保全，他都坐那裡了，我就不用多說了。」

李冠毅（左起）、陳為民、監製陳亮材一同現身西門威秀。（記者陳奕全攝）

監製陳亮材表示，非常開心觀眾願意走進戲院支持《泥娃娃》，團隊也還在繼續努力，希望本週連假過後，票房能持續長紅。為感謝觀眾熱烈支持，西門威秀影城的主題樓層，特別推出打卡贈禮活動，即日起影迷只要持《泥娃娃》電影票來現場打卡，即可獲得限量贈品，前500名觀眾可領取最帥驅魔人阿生的「虎頭刺青貼紙」，數量有限、送完為止，詳情可上官方粉絲專頁查詢。

