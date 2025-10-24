自由電子報
娛樂 最新消息

吹牛老爹入獄驚傳遭威脅 好友曝獄中險況：刀架在喉嚨上

吹牛老爹目前入獄服刑。（達志影像）吹牛老爹目前入獄服刑。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌巨星吹牛老爹因涉及多起性醜聞案，日前遭法院判處4年2個月有期徒刑，並須繳納罰金50萬美元。雖成功避開人口販運與勒索等重罪指控，但仍因「運送他人以從事賣淫」罪名成立，被判入獄服刑。

康姆斯目前正在紐約布魯克林「大都會拘留中心」（Metropolitan Detention Center, MDC）服刑。根據外媒報導，他的好友透露，吹牛老爹近日在睡夢中驚醒時，驚覺一名囚犯正以刀抵喉，情況一度相當危急目前尚不清楚吹牛老爹是否親自制伏對方，或是獄警及時介入阻止。但認為該事件更可能是一種「警告」或「恐嚇」，而非真正的謀殺行動。

好友同時對吹牛老爹的安危表示擔憂，指出若因涉及性犯罪入獄，在布魯克林MDC這樣的高風險環境中，往往會成為報復與攻擊的目標。

事實上，MDC長期因條件惡劣而備受批評。該監獄不僅人手不足、暴力事件頻傳，亦曾多次被揭發出吸毒與走私問題。吹牛老爹目前已在該設施中服刑13個月，其律師團隊正嘗試爭取將他轉移至新澤西州漢諾威鎮的FCI Fort Dix低戒備聯邦監獄服刑。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

