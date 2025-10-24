閃兵價碼差36倍 網諷王大陸洗碗精洗澡 酸陳柏霖殺價boy

近期台灣演藝圈掀起閃兵風暴，多名男星涉嫌違法透過造假病歷、代檢等方式逃避兵役，其中王大陸的閃兵價碼360萬元，陳柏霖則是僅花10萬元，36倍的價差引發網路熱議。（資料照，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣演藝圈掀起閃兵風暴，多名男星涉嫌違法透過造假病歷、代檢等方式逃避兵役，其中王大陸的閃兵價碼360萬元，陳柏霖則是僅花10萬元，36倍的價差引發網路熱議，有人笑稱王大陸是盤子，可讓36個陳柏霖逃兵，也有人諷刺王大陸用洗碗精洗澡、陳柏霖是殺價boy等。

網友紛紛製圖諷刺王大陸，「原來當年滿滿的大平台指的是盤子，盤子夠大也是個平台」、「應該改名叫王大盤」。（圖擷自臉書）

去年初檢警偵辦閃兵案，從通聯記錄發現多位民眾透過中間人以「身體有缺陷或其他症狀」向各大醫院取得體檢證明，辦理兵役驗退或緩徵。今年2月男星王大陸因與Uber司機發生肢體衝突，連帶發現發涉及閃兵，更牽連出陳零九、陳大天等男星，之後警方持續擴大追查，包含包括「大仁哥」陳柏霖、修杰楷、棒棒糖「小杰」、Energy「書偉」張書偉等人近日都因涉嫌閃兵遭拘提。

有網友更貼出過去陳柏霖曾在電視節目百萬小學堂拿下10萬元，笑稱「其實柏霖是0元購喔！」，讓網友笑喊「可以這麼爽的嗎」。（圖擷自臉書）

目前已知涉案的多名藝人價碼，落在10至50萬元不等，其中陳柏霖僅花10萬元，與花費最高的王大陸360萬元相差36倍。這樣的價差也引發網友熱議，近日有多名網友就轉貼「聽說王大陸都用洗碗精洗澡」的笑話，暗諷王大陸是「盤子」（容易上當或被欺騙的人），讓網友紛紛製圖諷刺「原來當年滿滿的大平台指的是盤子，盤子夠大也是個平台」、「應該改名叫王大盤」。

律師林智群更發文稱「像王大陸這種人，你跟他報10萬20萬，他會覺得你不夠力，還會瞧不起你。然後另一個跟他報360萬元，他就買單了」。

對於陳柏霖用10萬就僥倖閃兵，也有網友轉貼閃兵價碼比較圖，並用諧音梗笑稱陳是「殺價boy」（Saja Boys，動畫《Kpop 獵魔女團》的角色，在劇中是代表惡魔一方的反派），臉書粉專「姆士捲」表示「殺價boy真的有夠哭」，其他網友則笑稱「大仁哥是怎麼殺價的，好奇」、「李大仁等那麼久不是因為愛，是因為還在殺價」、「難怪會爆出來，被盤誰會爽」。

有網友更貼出過去陳柏霖曾在電視節目百萬小學堂拿下10萬元，笑稱「其實柏霖是0元購喔！」，讓網友笑喊「可以這麼爽的嗎」。

