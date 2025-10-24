自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

閃兵價碼差36倍 網諷王大陸洗碗精洗澡 酸陳柏霖殺價boy

近期台灣演藝圈掀起閃兵風暴，多名男星涉嫌違法透過造假病歷、代檢等方式逃避兵役，其中王大陸的閃兵價碼360萬元，陳柏霖則是僅花10萬元，36倍的價差引發網路熱議。（資料照，本報合成）近期台灣演藝圈掀起閃兵風暴，多名男星涉嫌違法透過造假病歷、代檢等方式逃避兵役，其中王大陸的閃兵價碼360萬元，陳柏霖則是僅花10萬元，36倍的價差引發網路熱議。（資料照，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣演藝圈掀起閃兵風暴，多名男星涉嫌違法透過造假病歷、代檢等方式逃避兵役，其中王大陸的閃兵價碼360萬元，陳柏霖則是僅花10萬元，36倍的價差引發網路熱議，有人笑稱王大陸是盤子，可讓36個陳柏霖逃兵，也有人諷刺王大陸用洗碗精洗澡、陳柏霖是殺價boy等。

網友紛紛製圖諷刺王大陸，「原來當年滿滿的大平台指的是盤子，盤子夠大也是個平台」、「應該改名叫王大盤」。（圖擷自臉書）網友紛紛製圖諷刺王大陸，「原來當年滿滿的大平台指的是盤子，盤子夠大也是個平台」、「應該改名叫王大盤」。（圖擷自臉書）

去年初檢警偵辦閃兵案，從通聯記錄發現多位民眾透過中間人以「身體有缺陷或其他症狀」向各大醫院取得體檢證明，辦理兵役驗退或緩徵。今年2月男星王大陸因與Uber司機發生肢體衝突，連帶發現發涉及閃兵，更牽連出陳零九、陳大天等男星，之後警方持續擴大追查，包含包括「大仁哥」陳柏霖、修杰楷、棒棒糖「小杰」、Energy「書偉」張書偉等人近日都因涉嫌閃兵遭拘提。

有網友更貼出過去陳柏霖曾在電視節目百萬小學堂拿下10萬元，笑稱「其實柏霖是0元購喔！」，讓網友笑喊「可以這麼爽的嗎」。（圖擷自臉書）有網友更貼出過去陳柏霖曾在電視節目百萬小學堂拿下10萬元，笑稱「其實柏霖是0元購喔！」，讓網友笑喊「可以這麼爽的嗎」。（圖擷自臉書）

目前已知涉案的多名藝人價碼，落在10至50萬元不等，其中陳柏霖僅花10萬元，與花費最高的王大陸360萬元相差36倍。這樣的價差也引發網友熱議，近日有多名網友就轉貼「聽說王大陸都用洗碗精洗澡」的笑話，暗諷王大陸是「盤子」（容易上當或被欺騙的人），讓網友紛紛製圖諷刺「原來當年滿滿的大平台指的是盤子，盤子夠大也是個平台」、「應該改名叫王大盤」。

律師林智群更發文稱「像王大陸這種人，你跟他報10萬20萬，他會覺得你不夠力，還會瞧不起你。然後另一個跟他報360萬元，他就買單了」。

對於陳柏霖用10萬就僥倖閃兵，也有網友轉貼閃兵價碼比較圖，並用諧音梗笑稱陳是「殺價boy」（Saja Boys，動畫《Kpop 獵魔女團》的角色，在劇中是代表惡魔一方的反派），臉書粉專「姆士捲」表示「殺價boy真的有夠哭」，其他網友則笑稱「大仁哥是怎麼殺價的，好奇」、「李大仁等那麼久不是因為愛，是因為還在殺價」、「難怪會爆出來，被盤誰會爽」。

有網友更貼出過去陳柏霖曾在電視節目百萬小學堂拿下10萬元，笑稱「其實柏霖是0元購喔！」，讓網友笑喊「可以這麼爽的嗎」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中