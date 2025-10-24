郎祖筠「轉型性感歌星」辣翻舞台 低胸短裙秀M字腿媲美韓團

郎祖筠（左）、黃嘉千（右）在《明星養老院》2.0飾演數十年來堅持「王不見王」的前玉女團體。（果陀劇團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郎祖筠、黃嘉千演出果陀劇場舞台劇《明星養老院》2.0，兩人劇中飾演數十年來堅持「王不見王」的前玉女團體，將現實生活中的好交情化為精彩對手戲，讓觀眾又笑又淚。

黃嘉千在《明星養老院》2.0飾演時而失憶、時而清醒的玉女紅星。（果陀劇團提供）

黃嘉千出道時在唱片公司包裝下，以玉女歌手形象展現音樂才華，後來逐漸展露她的喜感天分，觀眾才發現原來她這麼有趣。這回她在《明星養老院》飾演一位玉女紅星，有時失憶、有時清醒，製造出許多時空錯置的笑料。透過與拆夥搭檔郎祖筠之間的心結，呈現出明星間難以言說的愛恨、嫉妒與內心掙扎，張力十足。

郎祖筠在《明星養老院》2.0穿上低胸超短秀服熱舞，展現滿滿活力。（果陀劇團提供）

郎祖筠誇讚：「黃嘉千真的演得很好，眼神放空時就像真的失去記憶，只是不確定她是失憶還是忘詞。」黃嘉千笑說，這角色最難的是「又要忘記、又要記得」，因為雖然對白能脫線，但台詞和走位不能忘。她回憶，有次排練時「失憶太久」，本該喊劇中老公楊烈「龍哥」，卻脫口喊成「烈哥」，全場笑翻。

郎祖筠在《明星養老院》2.0從玉女轉型為性感歌星。（果陀劇團提供）

劇中，郎祖筠從玉女轉型為性感歌星，穿上低胸超短秀服熱舞，展現滿滿活力。觀眾看到她纖細修長的小腿與俐落舞步，紛紛讚嘆不只歌聲好、身材好、舞技更好，「隨便就能M字腿」，氣勢完全不輸韓團。兩人合體的女團唱跳段落精彩絕倫，也在歌舞之間帶出深厚的情感與回憶，讓不少觀眾淚灑現場，直呼想起自己的青春時光。

黃嘉千在《明星養老院》2.0有時失憶、有時清醒，製造出許多時空錯置的笑料。（果陀劇團提供）

《明星養老院》由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，11月8日、9日再度到高雄文化中心至德堂演出。卡司包括方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠與網紅娘娘。

