自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

知名造型師「跨界玩大了」 進軍戲劇圈...八點檔大咖都來力挺

梵緯親自操刀《一綻成名》主題曲，展現全能實力。（民視提供）梵緯親自操刀《一綻成名》主題曲，展現全能實力。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕造型師梵緯是不少戲劇的幕後推手，他同時也是創作歌手。近日，他跨界再創新里程碑，擔任直式荒謬短劇《一綻成名》的總策劃與製作人，並邀請眾多戲劇圈好友參與演出。梵緯感性表示，《一綻成名》是他與多年合作的演員及幕後夥伴共同打造的成果。

梵緯（左）邀請張䕒心（右）演出直式劇《一綻成名》。（民視提供）梵緯（左）邀請張䕒心（右）演出直式劇《一綻成名》。（民視提供）

梵緯深耕演藝圈多年，身兼造型師與創作歌手身份。這次，他將創作夢想實現於短劇之中，不僅負責製作與總策劃，還親自量身打造劇集主題曲，該單曲預計於11月透過滾石全球數位發行，展現他兼具造型師、歌手與製作人的跨界全能實力。

《一綻成名》結合音樂、造型、美學與生活幽默，主打在各大社群媒體上播出的兩分鐘短劇精華片段。梵緯表示，在這個新媒體快速變化的時代，他希望觀眾能在忙碌生活中，透過短短兩分鐘的歡笑與力量，獲得一份「小確幸」。

潘奕如（左起）、江俊翰、梵緯、陳妍安演出直式劇《一綻成名》。（民視提供）潘奕如（左起）、江俊翰、梵緯、陳妍安演出直式劇《一綻成名》。（民視提供）

這部作品也展現了梵緯在演藝圈的人緣與口碑。多位戲劇圈好友熱情力挺並即興客串，包括江俊翰、何豪傑、張世賢、潘奕如、陳妍安、張䕒心等實力派演員。

此外，更有民視演員好友如傅子純、楊皓崴、阿甘、梁佑南、李沛綾、何嘉愛、賴芊合、宮美樂、黃錦雯等人支持，展現演藝圈最真摯的情誼，讓這場圓夢行動星光熠熠。

梵緯親自操刀《一綻成名》主題曲，展現全能實力。（民視提供）梵緯親自操刀《一綻成名》主題曲，展現全能實力。（民視提供）

梵緯期許這部作品能鼓勵每個人在新平台、新世界裡找到自己的位置與舞台，真正實現夢想，「希望每一個人都能在追夢的路上，一『綻』成名」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中