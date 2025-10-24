知名造型師「跨界玩大了」 進軍戲劇圈...八點檔大咖都來力挺

梵緯親自操刀《一綻成名》主題曲，展現全能實力。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕造型師梵緯是不少戲劇的幕後推手，他同時也是創作歌手。近日，他跨界再創新里程碑，擔任直式荒謬短劇《一綻成名》的總策劃與製作人，並邀請眾多戲劇圈好友參與演出。梵緯感性表示，《一綻成名》是他與多年合作的演員及幕後夥伴共同打造的成果。

梵緯（左）邀請張䕒心（右）演出直式劇《一綻成名》。（民視提供）

梵緯深耕演藝圈多年，身兼造型師與創作歌手身份。這次，他將創作夢想實現於短劇之中，不僅負責製作與總策劃，還親自量身打造劇集主題曲，該單曲預計於11月透過滾石全球數位發行，展現他兼具造型師、歌手與製作人的跨界全能實力。

《一綻成名》結合音樂、造型、美學與生活幽默，主打在各大社群媒體上播出的兩分鐘短劇精華片段。梵緯表示，在這個新媒體快速變化的時代，他希望觀眾能在忙碌生活中，透過短短兩分鐘的歡笑與力量，獲得一份「小確幸」。

潘奕如（左起）、江俊翰、梵緯、陳妍安演出直式劇《一綻成名》。（民視提供）

這部作品也展現了梵緯在演藝圈的人緣與口碑。多位戲劇圈好友熱情力挺並即興客串，包括江俊翰、何豪傑、張世賢、潘奕如、陳妍安、張䕒心等實力派演員。

此外，更有民視演員好友如傅子純、楊皓崴、阿甘、梁佑南、李沛綾、何嘉愛、賴芊合、宮美樂、黃錦雯等人支持，展現演藝圈最真摯的情誼，讓這場圓夢行動星光熠熠。

梵緯期許這部作品能鼓勵每個人在新平台、新世界裡找到自己的位置與舞台，真正實現夢想，「希望每一個人都能在追夢的路上，一『綻』成名」。

