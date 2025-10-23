（影）Andy爆驚人內幕！揭「張家人找人處理我」群組 竟牽出知名男藝人

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞收益、逃漏稅，雖然張家寧遭依妨害電腦使用罪起訴，但她仍照常發布新影片並曾自我喊話「問心無愧，無愧對於誰！」然而，Andy老師今（23日）稍早釋出最新影片揭發「張家人找人處理我」的群組內幕，當中還出現「一位知名男藝人」的名字與對話軌跡，震驚外界。

Andy爆「家寧公關危機」群組中，竟扯入一位知名男藝人。（翻攝自YouTube）

Andy老師釋出以「張家人找人處理我！要我“人財兩失”【Andy老師】」為標題的新影片，指控張家寧一家的團隊在他發出首支指控影片後，於3月13日成立名為「家寧公關危機」的群組，內部策劃動用公關、網軍與媒體抹黑他人格、揭露家人住址並引媒體上門。

不僅如此，Andy老師還特別指出，群組內除了張家姊妹與公關、網軍外，還出現「一位知名男藝人」的名字與對話軌跡，他宣稱該男藝人不僅參與討論對策，還牽線介紹H姓公關加入，扮演串聯與協調的關鍵角色。Andy老師強調，該名男藝人「非常有名、副業很多」，但基於法律與證據公開限制，他在影片中未透露姓名，並呼籲該人士「不要再用這種手段對付我！」同時要張家寧負起責任約束團隊。

