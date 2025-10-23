（影）雷神、浩克再度集結！《犯罪101》捲驚天竊案被影后嚇傻

馬克魯法洛（右）在《犯罪101》對克里斯漢斯沃展開追捕。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「雷神」克里斯漢斯沃最新動作懸疑鉅片《犯罪101》預告曝光！他化身神出鬼沒的大盜，與「浩克」馬克魯法洛飾演的警探展開諜對諜的終極對決，更與近日法國羅浮宮驚天劫案高度相似，同樣是價值連城的珍稀珠寶竊案，引爆網路上的熱烈討論。

除了克里斯與馬克超英集結，「暴風女」荷莉貝瑞也加入這場世紀劫案，其他豪華卡司還包含《永恆族》貝瑞科根，以及以《巴布狄倫：搖滾詩人》提名奧斯卡獎最佳女配角的美艷女星莫妮卡巴巴羅。

克里斯首度與荷莉演對手戲，意外透露自己「從沒這麼慌張過！」他表示：「我超久以前就已經是荷莉的粉絲了！老實講，第一天要在鏡頭前跟她對戲的時候，我整個超緊張的。你能想像嗎？我坐在她對面還得假裝冷靜，克制自己不要一直盯著她、被她的演技震到說不出話來。」

荷莉貝瑞（右）和克里斯漢斯沃合作《犯罪101》，對他讚不絕口。（索尼影業提供）

不過顯然人緣超好的克里斯真的想太多了，荷莉在訪談中提到：「他已經成了我全世界最愛的人之一了！他真的是個非常正直的人，在我們拍這部電影時，有一個瞬間他站出來替我說話、替我撐腰。就在那一刻我就知道，我會一輩子支持這個人、做他的粉絲！」

電影改編自知名作家唐溫斯洛廣受好評的同名小說，不僅是一部貓捉老鼠的犯罪鬥智電影，更是一場燒腦的頂尖對決，飾演神偷的克里斯宛如現代羅賓漢，專挑有錢人下手，獨特的原則確保不會有人在行動中受傷，甚至提供水給被他關在後車廂的警衛。

克里斯漢斯沃在《犯罪101》化身神出鬼沒的大盜。（索尼影業提供）

但是在進行「最後一票」的終極劫案時，他遭遇到意想不到的危機和人生抉擇，價值數百萬美元的行動風險持續升高，獵人與獵物之間的界線也逐漸模糊。克里斯也形容：「這是一部超級有魅力、讓人整個被吸進去的電影！會讓你緊張到心臟狂跳、坐立難安直到最後一秒！」《犯罪101》將於2026年2月26日在台上映。

《犯罪101》首支預告：

