范少勳18歲就去當阿兵哥 抽到「海陸籤王」：媽媽臉綠了

《人浮於愛》范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕范少勳今（23日）出席公視影集《人浮於愛》上檔記者會，被問到近期延燒的藝人閃兵爭議，他分享自己因為大學休學，18歲就收到兵單，坦言當時對人生很迷惘，「那時候不想唸書，就想去當兵探索志向」，沒想到抽到海軍陸戰隊，讓媽媽臉都綠了，但他自己卻超興奮：「有一種挑戰的感覺！」

范少勳18歲就收到兵單，還抽到海軍陸戰隊。（記者潘少棠攝）

范少勳在屏東接受3個多月魔鬼訓練後，被選進儀隊，開始到處表演，他笑說：「儀隊可以表演，每次交接面對觀眾，都更加確認自己喜歡表演。」也是在那段日子，他確定未來要往演藝之路走。

范少勳退伍後一度當過精品保鑣。（記者潘少棠攝）

退伍後，范少勳一度當過LV精品保鑣，還自豪地說：「我第一個顧的珠寶是謹華姐的！」他透露，很多儀隊退伍的學長都去當精品保鑣，「這是門面，又有穩定收入」，他甚至被店家邀去當業務，後來再回到同一家店，已經是以藝人身分出席活動，讓前同事們都超開心，「金鐘、金馬很多顧珠寶的人，很多都是我以前的同事」。

