自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

范少勳18歲就去當阿兵哥 抽到「海陸籤王」：媽媽臉綠了

《人浮於愛》范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧。（記者潘少棠攝）《人浮於愛》范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕范少勳今（23日）出席公視影集《人浮於愛》上檔記者會，被問到近期延燒的藝人閃兵爭議，他分享自己因為大學休學，18歲就收到兵單，坦言當時對人生很迷惘，「那時候不想唸書，就想去當兵探索志向」，沒想到抽到海軍陸戰隊，讓媽媽臉都綠了，但他自己卻超興奮：「有一種挑戰的感覺！」

范少勳18歲就收到兵單，還抽到海軍陸戰隊。（記者潘少棠攝）范少勳18歲就收到兵單，還抽到海軍陸戰隊。（記者潘少棠攝）

范少勳在屏東接受3個多月魔鬼訓練後，被選進儀隊，開始到處表演，他笑說：「儀隊可以表演，每次交接面對觀眾，都更加確認自己喜歡表演。」也是在那段日子，他確定未來要往演藝之路走。

范少勳退伍後一度當過精品保鑣。（記者潘少棠攝）范少勳退伍後一度當過精品保鑣。（記者潘少棠攝）

退伍後，范少勳一度當過LV精品保鑣，還自豪地說：「我第一個顧的珠寶是謹華姐的！」他透露，很多儀隊退伍的學長都去當精品保鑣，「這是門面，又有穩定收入」，他甚至被店家邀去當業務，後來再回到同一家店，已經是以藝人身分出席活動，讓前同事們都超開心，「金鐘、金馬很多顧珠寶的人，很多都是我以前的同事」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中