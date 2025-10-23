自由電子報
娛樂 電影

陸小芬捐出金馬影后獎座！怕毀壞被丟掉：我會從墳墓爬起來哭

影視聽中心董事長褚明仁（右）補充，陸小芬拿到的金馬獎獎座是「期間限定款」。（國家影視聽中心提供）影視聽中心董事長褚明仁（右）補充，陸小芬拿到的金馬獎獎座是「期間限定款」。（國家影視聽中心提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕國家影視聽中心每年選在十月聯合國教科文組織所訂定的「世界影音遺產日」舉辦「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」，感謝來自各界的影視聽文物捐贈者，並推廣台灣電影、電視、廣播文化資產的典藏、保存以及數位修復。今年獲贈文物包含金馬影后陸小芬當年獲第20屆金馬獎最佳女主角的獎座，以及大銀幕出道代表作《上海社會檔案》（1981）原版冶豔海報。

影視聽中心褚明仁董事長表示，中心能修復這些寶貴的珍藏，仰賴各界踴躍捐贈文物。（國家影視聽中心提供）影視聽中心褚明仁董事長表示，中心能修復這些寶貴的珍藏，仰賴各界踴躍捐贈文物。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心董事長褚明仁表示：「我們能修復這些寶貴的珍藏，是因為大家踴躍的捐贈文物以及文化部的支持，影視聽中心才能接手處理典藏、數位化，把我們在台灣一起經歷的歷史回憶重現，分享給下一代的觀眾！」並表示年度修復作品將陸續以國際參展、專場放映、主題節目策展等方式，盡快與觀眾再次見面，更邀請在座來賓今晚（24日）參與中心第一百部修復片《小丑與天鵝》數位修復版的戶外世界首映，活動免費入座，導演朱延平亦前來共襄盛舉。

緊接著感謝儀式請到今年度影視聽文物捐贈者上台致詞，第一位代表演員陸小芬在1981年因飾演《上海社會檔案》女主角，以大膽、狂野的銀幕形象一砲而紅，又因《看海的日子》（1983）憑藉細膩演技得到第20屆金馬獎最佳女主角。息影超過20年後，於2024年重返電影圈出演《本日公休》驚豔四座，戲劇化的從影回憶都封存在她慷慨捐贈的文物中，包含四座影后獎座、無數剪報期刊，劇本與參演作品海報。

陸小芬在1981年飾演《上海社會檔案》女主角，今年捐贈原版海報給國家影視聽中心。（國家影視聽中心提供）陸小芬在1981年飾演《上海社會檔案》女主角，今年捐贈原版海報給國家影視聽中心。（國家影視聽中心提供）

看著《上海社會檔案》原版海報上45年前尺度驚人的身影，陸小芬開心又激動地說：「以為這部是昨天才殺青的電影，怎麼會一晃眼就過這麼久！我的天啊，《上海社會檔案》是我的處女作。」她表示，每次拍戲都是用生命在交換角色的靈魂，所以很珍惜參演電影時留下的所有紀錄。直到921地震，這些獎座和珍藏全數被搖落地面，陸小芬開始擔心，如果這些東西毀壞、或離世後被家人丟棄該怎麼辦？她半開玩笑地說：「那我真的會從墳墓裡爬起來掉眼淚耶！」

直到陸小芬和影視聽中心展開合作，知道這些文物有國家單位可以接手專業典藏處理，相當放心又感謝。褚明仁董事長也補充，陸小芬拿到的金馬獎獎座是「期間限定款」，當年想要仿效奧斯卡短暫做了改版，只有第16到23屆的金馬獎獎座是這個造型，文物就是影史發展的縮影，更再次呼籲大家若有影視聽相關文物，都歡迎聯繫館方收藏。

世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式，影視聽中心董事高文宏（左起）、新北市政府新聞局副局長謝麗蘭、年度捐贈者石昌杰、年度捐贈者陳嘉謨、年度捐贈者丁正己、年度捐贈者任芝蘭、製作人周遊、文化部主秘林宏義、影視聽中心董事長褚明仁、演員陸小芬、鼎鋒有限公司董事長王美茜、年度捐贈者賴美雯、年度捐贈者朱淑華、久歌映像製作人蔡秀女、客傳會總經理莊勝鴻、片商公會理事長王師。（國家影視聽中心提供）世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式，影視聽中心董事高文宏（左起）、新北市政府新聞局副局長謝麗蘭、年度捐贈者石昌杰、年度捐贈者陳嘉謨、年度捐贈者丁正己、年度捐贈者任芝蘭、製作人周遊、文化部主秘林宏義、影視聽中心董事長褚明仁、演員陸小芬、鼎鋒有限公司董事長王美茜、年度捐贈者賴美雯、年度捐贈者朱淑華、久歌映像製作人蔡秀女、客傳會總經理莊勝鴻、片商公會理事長王師。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心分享年度修復成果，截至114年國家影視聽中心共計修復109部影片、數位掃描7429部影片。而今年度完成數位修復的紀錄片類型作品有胡台麗導演、李道明導演《矮人祭之歌》（1986）；李道明導演《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》（1999）。劇情片部分則有張帝、楊麗花主演的台語電影《張帝找阿珠》（1969）；今年夏天在大阪世博世界首映的《萬博追蹤》（1970）；現正於新加坡進行為期一年商演的台灣「學生電影」開山之作《拒絕聯考的小子》（1979）；主題曲和劇情都家喻戶曉的《魯冰花》（1989）；在大安森林公園跨年放映再次成為熱門話題的《愛情萬歲》（1994）4K修復等十一部作品。

「世界影音遺產日」系列活動包含於上週末10月18日圓滿落幕的「2025TFAI影視聽研究交流會」、與明後兩天的「盛典宇宙2025影音遺產篇」復古市集。整個十月影視聽中心新莊場館一樓大廳也精心佈置「新的老電影，新的小特展」，呼籲重視磁帶保存與數位化的展覽，讓民眾得以認識典藏保存及數位修復影視音遺產的重要性，歡迎呼朋引伴熱烈參與！更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網

