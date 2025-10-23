自由電子報
娛樂 最新消息

（影）BLACKPINK愛高雄！ 官方影片曝光成員接棒告白

（影）BLACKPINK愛高雄！ 官方影片曝光成員接棒告白BLACKPINK成員（左起）Jennie、Jisoo、Lisa、ROSÉ。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國女子天團BLACKPINK（以下簡稱BP）上週末在高雄世運主場館連辦兩場「DEADLINE」世界巡演，吸引超過10萬「BLINK」（粉絲名）湧入高雄，今（23）BP官方IG釋出高雄影片，不但出現龍虎塔、大港橋、高雄流行音樂中心、世運主場館，就連燦爛的煙火都完整記錄。成員更是暖心發文，Jisoo特地用正體字寫著「天氣再熱也擋不住你們的熱情」讓許多BLINK激動喊：超級用心。

Jisoo暖心用正體字發文，讓BLINK感動到極點。（翻攝自IG）Jisoo暖心用正體字發文，讓BLINK感動到極點。（翻攝自IG）

BP官方帳號釋出高雄場世界巡演場邊花絮紀錄，讓人感覺又重返演唱會當天，笑稱「永遠都走不出世運了」。上週的演唱會是BP睽違2年合體舉辦巡演。Jisoo從第2場表演就瘋狂耍萌秀中文，還表示「昨天（18日）真的很熱，謝謝大家的熱情」，現場陷入瘋狂。BP成員今搭機前往泰國準備曼谷場演出，Jisoo暖心用正體字寫下：「高雄♥天氣再熱也擋不住你們的熱情！亞洲巡演第一站，謝謝你們一直的愛！ 」粉絲不但讚她暖心，更感動說，連「再」都用對了。

Lisa曬出自己的舞台辣裝。（翻攝自IG）Lisa曬出自己的舞台辣裝。（翻攝自IG）

接下來成員們採接棒式發文，Lisa連發露腰高衩熱褲及黃金戰袍性感辣照，讓人感受到她凹凸有致的S曲線，Lisa也寫下：「Kick-off in Asia with Kaohsiung Blinks（與高雄Blinks一起揭開亞洲的序幕）。」Jennie則曬出後台美照，表示：「Thank you for the love, Kaohsiung （謝謝你們的愛，高雄）。」Rosé在限時動態貼出後台梳妝照以及上台前大快朵頤等照片。

BLACKPINK官方帳號釋出高雄場世界巡演場邊花絮紀錄。（翻攝自IG）BLACKPINK官方帳號釋出高雄場世界巡演場邊花絮紀錄。（翻攝自IG）

BP每次到不同城市演出都會放上在當地的演出紀錄，此次高雄場以《Pink Venom》作為背景音樂，加上象徵性景點及Lisa大喊：「你好嗎？高雄」、Jennie和Rosé合比愛心，讓BLINK已經開始期待BP下一次來台灣開演唱會。

在 Instagram 查看這則貼文

BLΛƆKPIИK（@blackpinkofficial）分享的貼文

