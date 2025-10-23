簡嫚書變「情勒天后」！監控醫生男友 崩潰嗆命威脅分手

《人浮於愛》范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳今（23日）出席公視影集《人浮於愛》上檔記者會。楊祐寧飾演精神科醫師顧厚澤，與簡嫚書所飾演的范月姣交往多年，共同經營精神科診所，沒想到卻遇上邵雨薇趁勢介入因此被動搖，雙姝之間的心理拉扯與互相試探成為劇中重要看點。

簡嫚書飾演的角色被戲稱是劇中的「情勒天后」。（記者潘少棠攝）

簡嫚書劇中缺乏安全感，不僅利用診所的監視器掌控男友楊祐寧一舉一動，還因為不願分手，以自己生命作為威脅，讓楊祐寧對兩人的關係備感壓力。簡嫚書被戲稱是劇中的「情勒天后」，她表示其實自己很心疼這個角色，而在做演員功課時，是把成長過程中的執著情緒放到最大，例如考試時想得第一的心情，放到角色身上，導演徐輔軍也大讚，看到這群演員就像是看到角色本人，很令人感動。

簡嫚書表示喜歡看另一半認真工作的樣子。（記者潘少棠攝）

簡嫚書被問到是否在現實生活中遇過情勒的狀況，她表示可能是因為自己對情勒的定義，都是比較偏向可能有威脅到性命的行為，因此不覺得自己有被情勒過。現實生活中，她的老公雲昌隆是髮型師，被問是否會到老公工作場合盯場，她說：「我還滿享受看他跟客人很專業的互動，喜歡看另一半認真工作的樣子。」認為這不是所謂的盯場。

范少勳飾演多情的富二代，與宋芸樺產生曖昧火花。（記者潘少棠攝）

范少勳飾演多情的富二代，劇中與宋芸樺在街頭偶然相識，發現有愛吃麻辣鍋、音樂等共同愛好，逐漸產生曖昧火花。他表示與宋芸樺劇中的感情線，是詮釋現代愛情的模樣因此相對單純，角色糾結比較多在於家庭、與母親的反抗。在現實中自己在30歲時也會想多證明自己的能力，這點跟角色很相近。他提到過去曾有一段時間為了要證明當演員也能生存得了，因此白天兼職執行經紀，晚上還打工開Uber，還在司機群組裡學到很多自保的方法，就算載到酒醉客也能成功避免糾紛。

侯文詠除了有原著作家身分以外，這次也擔任起製作人與編劇的角色，提到作品的創作起源，在寫這本書之前開始注意到關於「愛情」這件事，發現每個人對愛的定義都不一樣，他表示：「愛一個人的時候，我們到底是想得到，還是想付出，這個令我很著迷。」

簡嫚書（左起）、楊祐寧、邵雨薇。（記者潘少棠攝）

導演徐輔軍在訪談中也分享雖然本劇是以愛情為出發點，從中衍伸出很多關於愛的問題，但每個人處理愛情的方式，是非對錯都跟自身過往的人生經驗有著非常大的關係，他提到在與演員的溝通過程中，都是以感情為基準點，他表示：「劇中所有的事情，出發點的核心都是情感，緊抓著這個方向去理解每一個角色。」

《人浮於愛》劇情描述兩段錯綜的情感，三個愛情價值觀不同的女人，交織出一場關於「愛」與「生命」的旅程。全季14集，將於10／25起，每週六晚間9點於公視頻道首播，連播兩集；公視影音平台「公視+」、台灣大哥大MyVideo、愛奇藝晚間10點上架。

