自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

簡嫚書變「情勒天后」！監控醫生男友 崩潰嗆命威脅分手

《人浮於愛》范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧（記者潘少棠攝）《人浮於愛》范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳今（23日）出席公視影集《人浮於愛》上檔記者會。楊祐寧飾演精神科醫師顧厚澤，與簡嫚書所飾演的范月姣交往多年，共同經營精神科診所，沒想到卻遇上邵雨薇趁勢介入因此被動搖，雙姝之間的心理拉扯與互相試探成為劇中重要看點。

簡嫚書飾演的角色被戲稱是劇中的「情勒天后」。（記者潘少棠攝）簡嫚書飾演的角色被戲稱是劇中的「情勒天后」。（記者潘少棠攝）

簡嫚書劇中缺乏安全感，不僅利用診所的監視器掌控男友楊祐寧一舉一動，還因為不願分手，以自己生命作為威脅，讓楊祐寧對兩人的關係備感壓力。簡嫚書被戲稱是劇中的「情勒天后」，她表示其實自己很心疼這個角色，而在做演員功課時，是把成長過程中的執著情緒放到最大，例如考試時想得第一的心情，放到角色身上，導演徐輔軍也大讚，看到這群演員就像是看到角色本人，很令人感動。

簡嫚書表示喜歡看另一半認真工作的樣子。（記者潘少棠攝）簡嫚書表示喜歡看另一半認真工作的樣子。（記者潘少棠攝）

簡嫚書被問到是否在現實生活中遇過情勒的狀況，她表示可能是因為自己對情勒的定義，都是比較偏向可能有威脅到性命的行為，因此不覺得自己有被情勒過。現實生活中，她的老公雲昌隆是髮型師，被問是否會到老公工作場合盯場，她說：「我還滿享受看他跟客人很專業的互動，喜歡看另一半認真工作的樣子。」認為這不是所謂的盯場。

范少勳飾演多情的富二代，與宋芸樺產生曖昧火花。（記者潘少棠攝）范少勳飾演多情的富二代，與宋芸樺產生曖昧火花。（記者潘少棠攝）

范少勳飾演多情的富二代，劇中與宋芸樺在街頭偶然相識，發現有愛吃麻辣鍋、音樂等共同愛好，逐漸產生曖昧火花。他表示與宋芸樺劇中的感情線，是詮釋現代愛情的模樣因此相對單純，角色糾結比較多在於家庭、與母親的反抗。在現實中自己在30歲時也會想多證明自己的能力，這點跟角色很相近。他提到過去曾有一段時間為了要證明當演員也能生存得了，因此白天兼職執行經紀，晚上還打工開Uber，還在司機群組裡學到很多自保的方法，就算載到酒醉客也能成功避免糾紛。

侯文詠除了有原著作家身分以外，這次也擔任起製作人與編劇的角色，提到作品的創作起源，在寫這本書之前開始注意到關於「愛情」這件事，發現每個人對愛的定義都不一樣，他表示：「愛一個人的時候，我們到底是想得到，還是想付出，這個令我很著迷。」

簡嫚書（左起）、楊祐寧、邵雨薇。（記者潘少棠攝）簡嫚書（左起）、楊祐寧、邵雨薇。（記者潘少棠攝）

導演徐輔軍在訪談中也分享雖然本劇是以愛情為出發點，從中衍伸出很多關於愛的問題，但每個人處理愛情的方式，是非對錯都跟自身過往的人生經驗有著非常大的關係，他提到在與演員的溝通過程中，都是以感情為基準點，他表示：「劇中所有的事情，出發點的核心都是情感，緊抓著這個方向去理解每一個角色。」

《人浮於愛》劇情描述兩段錯綜的情感，三個愛情價值觀不同的女人，交織出一場關於「愛」與「生命」的旅程。全季14集，將於10／25起，每週六晚間9點於公視頻道首播，連播兩集；公視影音平台「公視+」、台灣大哥大MyVideo、愛奇藝晚間10點上架。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中