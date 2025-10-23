自由電子報
娛樂 最新消息

《整形過後》温昇豪「男女通吃」 感情戲太多…自糗：快腎衰竭

温昇豪擔任影集《整形過後》監製，劇中飾演花花公子。（記者陳奕全攝）温昇豪擔任影集《整形過後》監製，劇中飾演花花公子。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪擔任影集《整形過後》監製，劇中飾演花花公子，不僅與安心亞有感情戲，還與飾演麻醉師的男星胡瑋杰有吻戲，當年兩人在《危險心靈》演師生，被笑虧是師生戀，他自嘲感情戲對象太多，「後面有點腎衰竭」，引起全場大笑。

洪暐哲（左起）、李廷鎮、監製温昇豪出席影集《整形過後》宣傳活動。（記者陳奕全攝）洪暐哲（左起）、李廷鎮、監製温昇豪出席影集《整形過後》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

温昇豪今（23日）與洪暐哲、韓星李廷鎮出席影集《整形過後》宣傳活動，李廷鎮大讚温昇豪飾演的花花公子「演得非常好」，温昇豪謙虛回：「我演不過他啦！他在韓國都演花花公子。」温昇豪被問怎麼沒有幫李廷鎮安排親密戲，他笑喊：「沒有，就讓他帥。」李廷鎮聽到則表示，希望未來能獲得温昇豪演技的特別指導，「我再來挑戰」。

韓星李廷鎮曾在經典韓劇《順風婦產科》飾演被宋慧喬暗戀的學長。（記者陳奕全攝）韓星李廷鎮曾在經典韓劇《順風婦產科》飾演被宋慧喬暗戀的學長。（記者陳奕全攝）

韓星李廷鎮曾在經典韓劇《順風婦產科》飾演被宋慧喬暗戀的學長，去年底為拍攝《整形過後》來台long stay，昨來台進行5天4夜的宣傳，温昇豪表示，昨晚已帶李廷鎮去遼寧夜市吃鵝肉，今天則要去林森北路的海產店，李廷鎮說：「去夜市很享受，買了小吊飾、玩射氣球。」他秀出手機玩射氣球的影片，幾乎發發都射中，堪稱是神射手，一旁的温昇豪忍不揶揄：「啊不就很厲害！好想贏韓國！」再度引起眾人大笑。

温昇豪（左）與李廷鎮十年前合作《如果愛可以重來》一拍即合。（記者陳奕全攝）温昇豪（左）與李廷鎮十年前合作《如果愛可以重來》一拍即合。（記者陳奕全攝）

温昇豪與李廷鎮十年前合作《如果愛可以重來》一拍即合，兩人暌違10年再合作，温昇豪感謝對方情義相挺，不忘笑虧：「韓國藝人費用比較貴，還好認識十年，片酬打到骨折。」李廷鎮誇讚温昇豪比之前更加從容有餘，温昇豪也對李廷鎮的「帥氣程度改觀」，「他在戲裡騎機車真的很帥，是很專情又有魅力的角色」，李廷鎮則謙虛表示自己不太會騎重機，但幸好畫面把他拍得很帥。

洪暐哲在劇中飾演護理師。（記者陳奕全攝）洪暐哲在劇中飾演護理師。（記者陳奕全攝）

雙帥魅力連劇中飾演護理師的洪暐哲都淪陷，他分享：「有一場手術房戲讓我印象深刻，開拍前昇豪哥還在講笑話，結果攝影機一開他立刻進入角色，整個氣場轉變超強，讓我當下覺得超帥，那種一秒切換的專業度，真的很令人佩服。」他也盛讚李廷鎮不管做什麼都帥，「他在現場總是笑著，氣場超強但一點架子都沒有，甚至會跟我聊台灣小吃，超親切」，他曾韓國當過五年練習生，能說一口流暢的韓語，但首次與兩位資深前輩合作讓他直呼緊張，「每次要和他們對戲我就會想上廁所，關在廁所很久不出來。只要有工作我就會想吐、沒食慾，但卸下工作模式就能夠正常進食」。

洪暐哲分享劇中一場手術場面至今仍讓他難忘。（記者陳奕全攝）洪暐哲分享劇中一場手術場面至今仍讓他難忘。（記者陳奕全攝）

洪暐哲分享，一場抽脂手術場面至今仍讓他難忘，「以前只聽說抽脂可怕，沒想到實際拍時真的嚇到，那個器械比想像還大，過程還要來回操作，看起來非常激烈」，他透露劇組為了真實感，現場還加上血漬和油脂，「畫面真實到讓我當下覺得自己真的在手術中。」温昇豪也回憶自己在拍這幕的時候，抽脂手術的手部姿勢不夠大，還被現場的醫學專業指導糾正，「才知道抽脂需要這麼費力」。

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，主演卡司包括温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、潘儀君、鄒承恩、艾怡良、洪暐哲、夏騰宏。影集以「爵仕美診所」為核心舞台，透過每集個案直視「想變美」背後的社會比較、身分認同與自尊裂縫，讓外科手術不只修補外貌，更觸及人性的脆弱與救贖可能。《整形過後》12月13日（六）起每週六晚上九點於公視首播！

