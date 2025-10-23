自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）台灣人在急什麼？ 日籍百萬YTR發片直指3個瞬間

日本YouTuber三原慧悟在YouTube頻道擁有155萬訂閱，他發影片指出三個台灣人感覺很急的瞬間。（翻攝自臉書）日本YouTuber三原慧悟在YouTube頻道擁有155萬訂閱，他發影片指出三個台灣人感覺很急的瞬間。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本YouTuber三原慧悟在YouTube頻道擁有155萬訂閱，他平時喜歡透過社群記錄生活，他昨（22）發布一段短片，並表示自己觀察到台灣人個性有點急，尤其是在3個瞬間特別明顯，三原還說自己不瞭解這個情況。發文曝光後，引起網友熱烈討論。

2015年三原慧悟創立「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」頻道，他在臉書也有41萬追蹤，三原以「台灣人讓我覺得個性很急的瞬間」為題，指出自己先前發布了個性很急的瞬間之後，又有新發現，所以再分享一下。

三原發現台灣人在某些時刻會自動開始排隊。（翻攝自臉書）三原發現台灣人在某些時刻會自動開始排隊。（翻攝自臉書）

三原這次觀察到的3個瞬間大多跟機場、飛機相關。他發現第1點就是台灣人在搭機的排隊文化，三原說：「飛機還沒開始登機就一堆人站在登機門前排隊？」他解釋，明明航空公司都還沒有廣播，但台灣人就是會自動開始排隊，讓他好奇：「早點上飛機有什麼好處嗎？坐著等不是比較舒服嗎？」。第2點就是飛機降落後，三原發現「一落地大家就瞬間起身」，他指出明明還要等幾分鐘才能下飛機，大家卻像比賽一樣全都站起來，他打趣問：「大家是不太能久坐嗎？」

三原發現台灣人會在航空公司還沒廣播前就自動開始排隊。（翻攝自臉書）三原發現台灣人會在航空公司還沒廣播前就自動開始排隊。（翻攝自臉書）

關於第3點，三原說，不只搭飛機，就連搭船也有類似情形，他好奇台灣人是把排隊當人生目標嗎？這句話出自日本人口中，也讓人覺得非常不可思議。三原說：「雖然我也了解去觀光時馬上出門！那種心情，但還是不瞭解這個情況」同時附上一個哭笑不得的表情符號。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中