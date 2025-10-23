（影）台灣人在急什麼？ 日籍百萬YTR發片直指3個瞬間

日本YouTuber三原慧悟在YouTube頻道擁有155萬訂閱，他發影片指出三個台灣人感覺很急的瞬間。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本YouTuber三原慧悟在YouTube頻道擁有155萬訂閱，他平時喜歡透過社群記錄生活，他昨（22）發布一段短片，並表示自己觀察到台灣人個性有點急，尤其是在3個瞬間特別明顯，三原還說自己不瞭解這個情況。發文曝光後，引起網友熱烈討論。

2015年三原慧悟創立「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」頻道，他在臉書也有41萬追蹤，三原以「台灣人讓我覺得個性很急的瞬間」為題，指出自己先前發布了個性很急的瞬間之後，又有新發現，所以再分享一下。

請繼續往下閱讀...

三原發現台灣人在某些時刻會自動開始排隊。（翻攝自臉書）

三原這次觀察到的3個瞬間大多跟機場、飛機相關。他發現第1點就是台灣人在搭機的排隊文化，三原說：「飛機還沒開始登機就一堆人站在登機門前排隊？」他解釋，明明航空公司都還沒有廣播，但台灣人就是會自動開始排隊，讓他好奇：「早點上飛機有什麼好處嗎？坐著等不是比較舒服嗎？」。第2點就是飛機降落後，三原發現「一落地大家就瞬間起身」，他指出明明還要等幾分鐘才能下飛機，大家卻像比賽一樣全都站起來，他打趣問：「大家是不太能久坐嗎？」

三原發現台灣人會在航空公司還沒廣播前就自動開始排隊。（翻攝自臉書）

關於第3點，三原說，不只搭飛機，就連搭船也有類似情形，他好奇台灣人是把排隊當人生目標嗎？這句話出自日本人口中，也讓人覺得非常不可思議。三原說：「雖然我也了解去觀光時馬上出門！那種心情，但還是不瞭解這個情況」同時附上一個哭笑不得的表情符號。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法