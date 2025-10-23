顏正國告別式時間出爐！經典作重映完成遺願：收益捐助給更生人

〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國本月7日不幸因罹癌辭逝後，今天（23日）家人公布告別式訂於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行。此外，一場由他生前好友籌劃的《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」也將於本週六下午於台北市西門町大國賓戲院登場，票房收益將捐贈給顏正國出獄十餘年來，每年都投入關懷奉獻的財團法人臺灣更生保護會新北分會。

顏正國演出的《少年吔，安啦！》即將重映，完成他的遺願。（牽猴子提供）

即將在西門町大國賓戲院舉行的《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」，是由一群3年前和顏正國一起投入數位修復版《少年吔，安啦！》院線重映的好友們共同發起。那時帶著顏正國一起全台跑首映、跑映後的銀幕大哥高捷回顧說：「阿國一聽說已故製片『坤哥』（張華坤）的《少年吔，安啦！》數位修復版要重新上映，就二話不說立即答應情義相挺，結果真的是全省跑透透從頭挺到底。」

兩人攜手努力，最終讓《少》片創下全國近千萬房，成為當時本土電影數位修復重映最高賣座紀錄。高捷說這回大夥也是要發揮顏正國當時情義相挺的精神，一起辦《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」，來持續阿國生前對臺灣更生保護會義無反顧支持的遺願。

《少年吔，安啦！》顏正國（左）、高捷。（牽猴子提供）

然而高捷也傷感的說：「我和阿國在宣傳《少年吔，安啦！》重映時，起碼一起看了數十遍，但我現想到片尾阿國中彈掛在淡水河邊，一動也不動的那一幕，背景音樂是林強和侯導唱的《無聲的所在》主題曲，再想到他現在真的已在一個如歌詞所說的『能夠放輕鬆的無聲的所在』我真的不知如何調整自己的情緒？」

高捷索性呼籲：「週六那場珍重再見場的最後，大家就跟著銀幕上打出的《無聲的所在》歌詞字幕，把這份對阿國的懷念與悲傷，化為大聲用力唱出的歌聲，獻給天上的阿國！」。有意參加這次《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」的表達對顏正顏思念並完成他遺志的影迷，可透過「國賓看電影」手機APP，或親赴戲院現場購買預售票。

《少年吔，安啦！》能看到顏正國年輕時的模樣。（牽猴子提供）

回顧「阿國」顏正國跌宕起伏的一生，從小是大家透過大銀幕、小螢幕跟著台灣新電影和《好小子》系列，看他長大的天才童星，長大後更由他在《少年吔，安啦！》淋漓盡致的本色演出令人印象深刻。然而他卻因童星光環在學校遭受霸凌，導致人生走偏而入獄，之後痛定思痛，從不識字的文盲變為書法教師，出獄後洗心革面轉型為億萬導演。

顏正國的人生軌跡及重生形象堪稱電影圈的傳奇，更是激勵許多誤入歧途的人走回正途的最佳教材。無怪乎因病驟逝的消息傳出後，令許多人驚愕無比。影迷在社群媒體自動發表的一篇篇對他充滿懷念的文章，年齡層從看他電影長大的一輩，橫跨到他出獄後重新認識他的新生代，在台灣本土影人中，能引如此勾起跨世代影迷不捨與唏噓的人，實為少見。

