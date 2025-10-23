新科金曲歌王被她打敗！10萬獎金當場均分「下落曝光」

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語音樂實境節目《金曲共創實境秀》今舉辦首映暨記者會，節目集結16位金獎音樂人，以「共創」為核心，記錄他們在北流錄音室2天內完成極限創作挑戰的過程，最終由創作歌手柯泯薰奪冠參與者橫跨詞曲、製作與演唱領域，包括葉穎、柯泯薰、「夜貓組」春艷、《大嘻哈時代》亞軍SOWUT、金曲歌王呂士軒及「給樂音樂」音樂總監李思嘉等。節目評審由小樹、米奇林（MCKY）與顏社主理人迪拉胖組成。

柯泯薰奪冠展現創作才華。（記者陽昕翰攝）

柯泯薰笑言，「最大的挑戰是北流的冷氣，錄音室像冷凍庫！」她透露與莫宰羊並排創作時，對方用AI找靈感讓她驚訝不已。她說：「鏡頭在的時候，反而提醒自己要更冷靜面對卡關。」

節目中也激盪出不少音樂人間的友誼，她笑說：「DAC主動來聊天，結果後台打起武術，後來還繼續合作。」同時感謝呂士軒給她安全感，「他知道我害羞，就一直來陪我聊天。」

柯泯薰所在團隊最終拿下「共創優勝」與10萬元獎金，她幽默表示：「我們平分後，我的部分拿去繳房租，另一位組員拿去繳錄音室貸款，這就是音樂人的日常吧！」

