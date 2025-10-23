自由電子報
娛樂 最新消息

韓國大咖男星閃兵砸3千萬韓元買假病歷 下場超級慘

《藍色生死戀》為韓流偶像劇鼻祖，元斌（左）、宋承憲（右）都曾涉前閃兵，圖中為宋慧喬。（資料照，八大提供）《藍色生死戀》為韓流偶像劇鼻祖，元斌（左）、宋承憲（右）都曾涉前閃兵，圖中為宋慧喬。（資料照，八大提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近期台灣演藝圈掀起閃兵風暴，多名男星涉嫌違法透過造假病歷、代檢等方式逃避兵役，引發社會譁然。第3波藝人閃兵涉嫌者包含陳柏霖、修杰楷、Energy坤達、Energy書偉、棒棒堂小杰，目前均已交保。許多人指出為何韓國男星都乖乖當兵，台灣卻有如此歪風，其中最主要原因就是在韓國閃兵代價太高，甚至會造成社會性死亡。過去韓國男星閃兵最具代表性的當屬宋承憲、元斌與張赫。

張赫大手筆狠砸3千萬韓圜（約新台幣64.23萬元）購買假病歷。（翻攝自IG）張赫大手筆狠砸3千萬韓圜（約新台幣64.23萬元）購買假病歷。（翻攝自IG）

因演出《藍色生死戀》走紅全亞洲的宋承憲，2004年爆出涉嫌購買假的尿檢報告，企圖偽裝成腎臟病患者逃避兵役，同時被爆出的還有藝人張赫，韓媒指出張赫大手筆狠砸3千萬韓圜（約新台幣64.23萬元）購買假病歷。兩人閃兵醜聞曝光後，除了形象重挫，代言也全遭撤下，兩人也只能立刻入伍。

宋承憲2004年爆出涉嫌購買假的尿檢報告，企圖偽裝成腎臟病患者逃避兵役。（翻攝自IG）宋承憲2004年爆出涉嫌購買假的尿檢報告，企圖偽裝成腎臟病患者逃避兵役。（翻攝自IG）

宋承憲事後演藝事業疲弱不振，他坦承犯錯，向大眾道歉：「（我）只是害怕服兵役2年會錯過工作機會，這導致我做出錯誤決定」。退伍之後，他也沒有立刻獲得觀眾原諒，直到拍了《伊甸園之東》、《我的公主》才成功翻身。

元斌28歲時高唱從軍樂，甚至主動要求到前線服勤務，被韓國網友大肆稱讚。（翻攝自IG）元斌28歲時高唱從軍樂，甚至主動要求到前線服勤務，被韓國網友大肆稱讚。（翻攝自IG）

同樣演出《藍色生死戀》的男主角元斌，曾經用學生身分多次延後入伍，被外界質疑「延役太多次」，不過他也在28歲時高唱從軍樂，甚至主動要求到前線服勤務，服役7個月後，因膝蓋韌帶撕裂被迫退伍。雖然一度遭質疑，不過，因為他主動要求「前線勤務」挽回不少好感。

韓國對於兵役造假以及閃兵行為只能用「零容忍」形容，前歌手劉承俊就為了逃避兵役入籍美國，直到現在仍被禁止入境韓國。

