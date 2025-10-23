自由電子報
娛樂 最新消息

吳慷仁「豆汁兒」影片瘋傳 邵雨薇親揭他口音變化

邵雨薇今出席公視《人浮於愛》上檔記者會。（記者潘少棠攝）邵雨薇今出席公視《人浮於愛》上檔記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁去年宣布赴中國發展、簽約中國經紀公司，近期更成立了個人工作室，還分享「喝北京豆汁」的影片，因捲舌音「ㄦ」掀起熱議，他的女友邵雨薇今（23日）出席公視《人浮於愛》上檔記者會，她表示已看了影片，至於口音與先前有所不同？她說：「沒有。」

邵雨薇坦言當初接演角色時心裡相當掙扎，覺得自己在感情方面沒有她那麼勇敢。（記者潘少棠攝）邵雨薇坦言當初接演角色時心裡相當掙扎，覺得自己在感情方面沒有她那麼勇敢。（記者潘少棠攝）

邵雨薇坦言當初接演這個角色心裡相當掙扎，在感情方面自己沒有像她那麼勇敢。在拍與屈中恆的親密戲時，她表示因為劇組準備充足，不僅有親密指導，每個動作都有特別設計過，在拍攝前也與屈哥充分練習翻身動作，所以完全不擔心會曝光，她笑說：「應該只有脫內褲的腿部特寫，所以有特別注重腿部的保養。」

戲劇因為疫情的關係經歷停拍與重啟，邵雨薇透露其實第一次拍攝時有試鏡過現在宋芸樺的角色，但當是落選了，第二次重啟時獲得現在這個角色的試鏡機會，她分享：「其實換到現在曉琪這個角色時，我是更興奮的，所以就有更積極的去爭取演出的機會。」侯文詠也表示邵雨薇讓人看得出內心與角色很相似，都有一位對愛情渴望的小女孩存在，因此最終決定選擇讓她來詮釋這個角色，

《人浮於愛》簡嫚書（左起）、楊祐寧、邵雨薇。（記者潘少棠攝）《人浮於愛》簡嫚書（左起）、楊祐寧、邵雨薇。（記者潘少棠攝）

《人浮於愛》劇情描述兩段錯綜的情感，三個愛情價值觀不同的女人，交織出一場關於「愛」與「生命」的旅程。全季14集，將於10／25起，每週六晚間9點於公視頻道首播，連播兩集；公視影音平台「公視+」、台灣大哥大MyVideo、愛奇藝晚間10點上架。

《人浮於愛》范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧。（記者潘少棠攝）《人浮於愛》范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧。（記者潘少棠攝）

