娛樂 最新消息

Energy虧爛 涉閃兵風波演藝工作全喊停這些全取消

Energy《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會是唯一如期舉行的活動。（相信音樂提供）Energy《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會是唯一如期舉行的活動。（相信音樂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男團「Energy」好不容易憑著16蹲逆天翻紅，沒想到近日成員書偉、坤達涉嫌藝人閃兵案，兩人接受複訊後各以新台幣50萬元交保，全案進入偵查階段。今（23）稍早所屬相信音樂發表聲明，宣布攻蛋演唱會如期舉辦，其餘團體公開演出活動，將暫停至明年6月底為止，以下就是《自由時報》娛樂頻道為您整理出的商演活動點點名。

Energy坤達離開新北地檢署。（記者王定傳攝）Energy坤達離開新北地檢署。（記者王定傳攝）

【取消】

●Avantgardey 2025台北站 地點：新北

出席藝人：ENERGY

日期：2025/10/31

地點：新莊宏匯廣場8樓

●南北貳路音樂節 地點：台中

出席藝人：牛奶、書偉、坤達、阿弟

日期：2025/11/15

地點：台中水湳中央公園

●Energy《馬上去》演唱會 地點：中國深圳

出席藝人：ENERGY

日期：2025/11/28 20:00

地點：Sofun live 深圳

●Energy《馬上去》演唱會 地點：中國成都

出席藝人：ENERGY

日期：2025/11/30 19:30

地點：正火藝術中心1號館

●喬山 50 演唱會 地點：台北

出席藝人：ENERGY

日期：2026/1/18

地點：台北大巨蛋

●所有尾牙與跨年商演

檢警拘提Energy書偉到案。（資料照，記者陸運鋒攝）檢警拘提Energy書偉到案。（資料照，記者陸運鋒攝）

【如期舉行】

●Energy All IN全面進擊演唱會 地點：台北

出席藝人：ENERGY

日期：2026 1/10 19:30、1/11 18:00

地點：台北小巨蛋

