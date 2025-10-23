沖繩人神祕習俗！仲間由紀惠自爆跌倒「原地撿回靈魂」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星仲間由紀惠久違回歸主演家庭劇，《小的時候，神明在身邊》詮釋一名在婚姻與家庭之間努力平衡的人妻角色，與北村有起哉相隔12年再度合作，由於這次是演夫妻，讓她笑說：「上次合作是在劍拔弩張的時代劇世界，這次總算沒有殺氣了。」

《小的時候，神明在身邊》仲間由紀惠。（friDay影音提供）

《小的時候，神明在身邊》由《倒數第二次戀愛》編劇岡田惠和打造，劇情描述小倉夫妻19年前因某個事件，約定「孩子滿20歲就離婚」，隨著時間推移，丈夫早已將這句話拋諸腦後，按自己的步調隨性生活；而妻子卻將那句話當作心靈的支撐倒數計時，表面平靜的家庭開始出現縫隙，懷抱著截然不同想法的兩人，在日常點滴中展現出微妙的情感流動，劇情以溫柔又幽默的節奏描寫婚姻中的現實與情感張力。

仲間由紀惠回想「小時候曾經相信的事」時，分享了沖繩特有的習俗，她透露：「我來自沖繩，那裡有個說法是，如果放學回家途中跌倒或被嚇到，靈魂會掉在那個地方，長輩都會叮嚀我們，跌倒的時候要趕快唸三次『靈魂啊，靈魂啊』再回家。」還笑說：「如果忘了唸就回家，大人就會說『快回去把靈魂撿回來！』我真的會再回去原地，因為如果在不相干的地方亂唸，可能會撿到奇怪的東西，所以一定要記得跌倒的地點才行。」

《小的時候，神明在身邊》仲間由紀惠（左）、北村有起哉。（翻攝自X）

對於這部作品，她表示：「每個家庭都有煩惱，但大家都在努力活著。希望觀眾在笑的同時，也能感受到角色的真實。」與北村有起哉相隔12年再度合作，仲間由紀惠開心地說：「上次合作是在時代劇，世界觀也完全不同，角色是彼此對立的關係。當時現場氣氛非常緊張，感覺一不小心就會遭人追殺。這次能在12年後再次共演，覺得那股殺氣終於消散了，真的很開心。」

《小的時候，神明在身邊》北村有起哉。（friDay影音提供）

而北村則首次主演黃金時段劇集，回憶接到邀約當下直呼：「我可以嗎？」坦言完全沒想過自己會是主角人選，但看到是岡田惠和的原創劇本，又有松任谷由實寫主題曲，立刻答應演出。他飾演的丈夫個性天然、舉止白目，笑說：「演著演著都覺得，這種老公真的會讓人白眼翻滿場。」《小的時候，神明在身邊》每週五於friDay影音獨家同步跟播中，更多秋季檔日劇相關情報，請鎖定官方網站、APP及社群專頁。

