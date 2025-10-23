陳妍希不演了！ 邵雨薇逆襲上位 床戰屈中恆「內褲穿8件」

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳今（23日）出席公視影集《人浮於愛》上檔記者會。該劇2020年因疫情停拍，後來重啟拍攝，演員因檔期大換血，劇組慘賠3千萬。邵雨薇透露，初期曾試鏡過女二，但歷經重拍後，決定挑戰單純追求慾望、做自己的女主角「周曉琪」。

《人浮於愛》范少勳、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧（記者潘少棠攝）

《人浮於愛》第一版的男女主角為吳慷仁、陳妍希，男女二為范少勳、宋芸樺。邵雨薇坦言，初期有去談過女二宋芸樺的角色，「只是我落榜了」，由於疫情延後拍攝，主要演員大換血，她得知有「捲土重來」的機會，且還有機會挑戰女主角，便更積極、更渴望爭取，認為「時間過去了，會有不同的選擇，都是最好的選擇、最好的安排」。

邵雨薇挑戰單純追求慾望、做自己的女主角「周曉琪」。（記者潘少棠攝）

原著兼製作人侯文詠透露選角內幕，他表示邵雨薇一開始就非常積極，「她還擔心問我：『老師你會不會覺得我看起來太小？』」侯文詠表示，劇組看中她外表甜美、內心卻帶點坎坷的反差，「她老是拍可愛的戲，但我覺得她內心應該有一塊比較現實、很愛錢的部分」，後來與導演決定角色時，決定由邵雨薇演出，「我們也想要試看看一個不一樣的人，祐祐（指楊祐寧）也覺得她這個角色秀色可餐」，一旁的楊祐寧立即大喊：「侯老師，不要這樣害我！」侯文詠笑回：「拍情慾戲總要有FU，不然要跟阿嬤拍？」引起全場大笑。

邵雨薇劇中與屈中恆有情慾戲。（記者潘少棠攝）

邵雨薇劇中與屈中恆有情慾戲，還有煽情的脫內褲橋段。她說：「拍得滿順利，屈哥也是經驗十足。」笑說當時內褲大概穿了8件，拍攝時也有親密指導在旁，「每一個動作都有設計過，我跟屈哥還有練翻身，有點像摔角的過程」，笑稱會更在意腿部保養，因為她在《惡女》裡的尺度更大，這類性感演出，對她來說並不會太彆扭。

談起劇中「被脫下來的內褲」，邵雨薇打趣分享，內褲是她自己選的，「是我代言的內褲，選了一件最性感的」，至於男友吳慷仁是否喜歡這款？她機智說：「要問屈哥，他才有看過。」

