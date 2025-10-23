自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女友愛BLACKPINK 男網友崩潰上網求助：買不到這個

BLACKPINK今天將二度登上高雄世運主場館。（資料照，Live Nation Taiwan提供）BLACKPINK今天將二度登上高雄世運主場館。（資料照，Live Nation Taiwan提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國超級女團BLACKPINK（以下簡稱BP）近日粉了高雄一波，圓滿結束在高雄世運主場館2天演唱，成功吸引超過10萬名「BLINK」（粉絲名）湧入，也成為演唱會經濟成功典範。BP成員們在台灣效應成功為台灣在地品牌帶來意想不到的免費國際曝光，從國民手搖飲、零食、夜市美食到百年藥油全部通通跟著瘋起來。

女友愛BLACKPINK 男網友崩潰上網求助：買不到這個BLACKPINK的粉色應援錘。（資料照，記者廖俐惠攝）

Jisoo同款「凱蒂貓限定款白花油」。（翻攝自官網）Jisoo同款「凱蒂貓限定款白花油」。（翻攝自官網）

近日有網友在Dcard發文求救，因為有人將BP用過、吃過的整理成一份「BLACKPINK套餐」：Rosé手拿的五十嵐飲料及鳳梨酥、Lisa品嘗的鹹酥雞、Jennie指定的台灣品牌短裙，以及最出人意料的Jisoo收藏的百年品牌白花油。女友在演唱會後也積極打算集滿套餐，相關同款全都收，網友連續4天吃鹽酥雞、每天喝五十嵐這些都是小事，最艱難的任務竟是尋找Jisoo同款「凱蒂貓限定款白花油」，目前因為缺貨一瓶難過，讓他也感嘆，吃套餐不容易。

BLACKPINK的Lisa大方的跟粉絲們揮手。（資料照，記者李惠洲攝）BLACKPINK的Lisa大方的跟粉絲們揮手。（資料照，記者李惠洲攝）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中