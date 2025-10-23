自由電子報
娛樂 最新消息

婉晴證實媽媽過世！神隱多日首露面認偷錢、沒善待母親 態度惹議

婉晴拍攝影片證實母親過世噩耗。（翻攝自IG）婉晴拍攝影片證實母親過世噩耗。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台中一名自稱網紅的范姓女子「婉晴」證實母親過世噩耗！她先前因對母親離世的冷淡反應，引爆網友怒火痛批「冷血無情」。事隔多日，婉晴昨（22日）自拍影片道歉，承認自己過去對母親態度不堪，親口坦白「我偷過她的錢，也從來沒好好珍惜她。」

婉晴的母親遭指生前長期健康欠佳，體重過輕、全身浮腫發炎，疑似未獲妥善照顧，更傳出預備開刀用的30萬元醫療費不翼而飛，網友們紛紛質疑款項被挪用。事件爆發後，婉晴飽受輿論撻伐數日終釋出影片懺悔，親口認錯「她身體不好，根本是因為我沒把她放在心上。」

婉晴在影片中表示「我媽媽對我無比疼愛，但我總是視而不見，甚至說過讓她心碎的話。」她也坦言自己任性無知、從未理解母親的辛勞，如今面對失去才追悔莫及，影片內容也掀起網友們討論，有人表示「終於願意反省，但太晚了」，也有人哀嘆「再多懺悔也換不回媽媽的愛！」

不過，有網友批評婉晴在影片內容對媽媽的情況輕描淡寫，甚至將網友對她不滿的原因歸咎為「太相信別人被出賣」導致對話外流，全程未見真正的道歉內容，更進一步質疑她在影片中語氣淡然不誠懇，還數度露出微笑，怒批「妳到底是在道歉還是在表演？」

