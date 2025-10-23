自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）最美童星長大了！麥肯娜挑戰最接近大人角色和梅森變CP

〔記者許世穎／綜合報導〕童星出身的麥肯娜葛瑞絲曾演出《天才的禮物》、《老娘叫譚雅》、《驚奇隊長》等片，還不到20歲就已經擁有令許多演員稱羨的演藝資歷，更被譽為最美童星。新片《只為你遺憾》她和《馴龍高手》梅森塔姆斯成為最新大銀幕CP，也成為她從影最成熟角色。

麥肯娜葛瑞絲（右）在《只為你遺憾》和梅森塔姆斯配對。（UIP提供）麥肯娜葛瑞絲（右）在《只為你遺憾》和梅森塔姆斯配對。（UIP提供）

對麥肯娜葛瑞絲而言，演出該片確實是全新的挑戰，因為在這之前，她大都飾演孩童或年紀較輕的青少年角色，她笑說：「我終於可以嘗試更接近大人的角色了，這感覺很酷。克拉拉（片中角色）雖然還是個孩子，但她是我演過最成熟的角色。我原本有點擔心演愛情戲，但和梅森塔姆斯一起合作，讓我感到非常自在。」

《只為你遺憾》中的克拉拉是麥肯娜葛瑞絲從影最成熟角色。（UIP提供）《只為你遺憾》中的克拉拉是麥肯娜葛瑞絲從影最成熟角色。（UIP提供）

導演喬許布恩說：「麥肯娜葛瑞絲沒有為這個角色試鏡，我們直接邀請她來演出。她真的是當今最有才華的年輕女演員之一。由於她5歲就出道，她的經驗甚至比多數卡司還要豐富，我相信她很快就會成為好萊塢最耀眼的明星之一。她的演技精湛，每天都為片場帶來無限歡樂、光明和活力。」

飾演克拉拉母親的愛莉森威廉絲也稱讚麥肯娜是不可多得的人才，她說：「麥肯娜葛瑞絲能讓自己的情緒停留在難以忍受的狀態下。飾演克拉拉時，她常常沉浸在極度的痛苦和悲傷之中。她的演技純熟又充滿溫度，即使在克拉拉最任性的時刻，也不會讓觀眾失去興趣。這完全歸功於麥肯娜葛瑞絲的表現。」

麥肯娜葛瑞絲（右）在《只為你遺憾》和梅森塔姆斯談情（UIP提供）麥肯娜葛瑞絲（右）在《只為你遺憾》和梅森塔姆斯談情（UIP提供）

劇本的品質也讓麥肯娜印象深刻。她說：「整個劇本的節奏和情感拿捏得恰到好處。故事雖然悲傷，但還是很有趣。我在讀原著小說的時候，我就可以和克拉拉產生共鳴。對話感覺很自然，我有時候也會加入一些劇本裡沒有但非常適合克拉拉的片段。導演喬許布恩打造了一個充滿樂趣和安全感的拍攝環境，讓我們可以更輕鬆地自由發揮。他本人比我想像中幽默得多。」

她接著說：「我很喜歡和愛莉森威廉絲合作。我們這對母女會為了無數雞毛蒜皮小事爭鋒相對，卻從來沒有真正去解決過任何問題。兩人之間溝通不良，產生很多誤解，我想很多母女都會對這樣的情節感同身受。我非常能理解克拉拉的心情。這部電影會讓觀眾思考自己的選擇，以及這些選擇將如何影響身邊的人。」《只為你遺憾》10月31日在台上映。

《只為你遺憾》幕後花絮：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中