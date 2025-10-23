（影）最美童星長大了！麥肯娜挑戰最接近大人角色和梅森變CP

〔記者許世穎／綜合報導〕童星出身的麥肯娜葛瑞絲曾演出《天才的禮物》、《老娘叫譚雅》、《驚奇隊長》等片，還不到20歲就已經擁有令許多演員稱羨的演藝資歷，更被譽為最美童星。新片《只為你遺憾》她和《馴龍高手》梅森塔姆斯成為最新大銀幕CP，也成為她從影最成熟角色。

麥肯娜葛瑞絲（右）在《只為你遺憾》和梅森塔姆斯配對。（UIP提供）

對麥肯娜葛瑞絲而言，演出該片確實是全新的挑戰，因為在這之前，她大都飾演孩童或年紀較輕的青少年角色，她笑說：「我終於可以嘗試更接近大人的角色了，這感覺很酷。克拉拉（片中角色）雖然還是個孩子，但她是我演過最成熟的角色。我原本有點擔心演愛情戲，但和梅森塔姆斯一起合作，讓我感到非常自在。」

《只為你遺憾》中的克拉拉是麥肯娜葛瑞絲從影最成熟角色。（UIP提供）

導演喬許布恩說：「麥肯娜葛瑞絲沒有為這個角色試鏡，我們直接邀請她來演出。她真的是當今最有才華的年輕女演員之一。由於她5歲就出道，她的經驗甚至比多數卡司還要豐富，我相信她很快就會成為好萊塢最耀眼的明星之一。她的演技精湛，每天都為片場帶來無限歡樂、光明和活力。」

飾演克拉拉母親的愛莉森威廉絲也稱讚麥肯娜是不可多得的人才，她說：「麥肯娜葛瑞絲能讓自己的情緒停留在難以忍受的狀態下。飾演克拉拉時，她常常沉浸在極度的痛苦和悲傷之中。她的演技純熟又充滿溫度，即使在克拉拉最任性的時刻，也不會讓觀眾失去興趣。這完全歸功於麥肯娜葛瑞絲的表現。」

麥肯娜葛瑞絲（右）在《只為你遺憾》和梅森塔姆斯談情（UIP提供）

劇本的品質也讓麥肯娜印象深刻。她說：「整個劇本的節奏和情感拿捏得恰到好處。故事雖然悲傷，但還是很有趣。我在讀原著小說的時候，我就可以和克拉拉產生共鳴。對話感覺很自然，我有時候也會加入一些劇本裡沒有但非常適合克拉拉的片段。導演喬許布恩打造了一個充滿樂趣和安全感的拍攝環境，讓我們可以更輕鬆地自由發揮。他本人比我想像中幽默得多。」

她接著說：「我很喜歡和愛莉森威廉絲合作。我們這對母女會為了無數雞毛蒜皮小事爭鋒相對，卻從來沒有真正去解決過任何問題。兩人之間溝通不良，產生很多誤解，我想很多母女都會對這樣的情節感同身受。我非常能理解克拉拉的心情。這部電影會讓觀眾思考自己的選擇，以及這些選擇將如何影響身邊的人。」《只為你遺憾》10月31日在台上映。

《只為你遺憾》幕後花絮：

