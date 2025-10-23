自由電子報
娛樂 最新消息

聽見「這事」謝忻氣到睡不著 旅客違規還問：人權呢？

平日關心時事的女星謝忻因台灣發現疑似非洲豬瘟案例，竟然氣到睡不著。（翻攝自臉書）平日關心時事的女星謝忻因台灣發現疑似非洲豬瘟案例，竟然氣到睡不著。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣爆發疑似首例非洲豬瘟病例，目前來源可能為越南，相關單位將進行基因排序調查。消息一出，全台人心惶惶，平日關心時事的女星謝忻竟然氣到睡不著，半夜2點還爬起來發文，怒喊「我就問到底防疫破口是誰？守護台灣豬已經宣導了多久了。如果真的查出有人攜帶肉類入境，請抓去關」。

謝忻在海關聽到有人帶肉鬆麵包入境感覺傻眼。（翻攝自臉書）謝忻在海關聽到有人帶肉鬆麵包入境感覺傻眼。（翻攝自臉書）

謝忻還分享自己的經驗，有一次她從海外回台灣，就看到米格魯（緝毒犬）抓到一個疑似是從澳門還是哪裡回來的女子，她被盯上之後就有些不悅，一直嚷嚷說「我沒有違禁品我沒有違禁物品！」後來海關從她包包裡查獲一個肉鬆麵包，該旅客還不斷跟防疫人員辯解：「那只是麵包！為什麼我不能帶麵包？我的人權呢？」謝忻氣呼呼地說，當時她真的很想拿拖鞋從那位女子的都上巴下去，更打趣：「我一直跟那隻米格魯使眼色可以直接把拿麵包的手咬斷」，看得出她真的很生氣。

謝忻認為：守護台灣豬已經宣導了多久了。如果真的查出有人攜帶肉類入境，請抓去關。（翻攝自臉書）謝忻認為：守護台灣豬已經宣導了多久了。如果真的查出有人攜帶肉類入境，請抓去關。（翻攝自臉書）

