別怕《國寶》3小時坐不住！導演李相日要影迷放心：體感更重要

李相日來台提到《國寶》片長一事，強調比起片長，體感更重要。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本電影《國寶》將代表日本參戰奧斯卡，導演李相日今天（23日）在台受訪，表示奧斯卡對他與主演吉澤亮來說都是未知數，對他來說是全新的挑戰。李相日當初根本沒有想過電影會賣到這麼好，直呼「怎麼可能」，還能去坎城，甚至代表日本參加奧斯卡。

目前《國寶》票房為160億日圓，距離日本真人電影影史冠軍《大搜查線2：封鎖彩虹大橋》的173億還有點距離，被問到有沒有信心超越《大搜查線2》，李相日表示：「如果可以超越的話就好了，《國寶》已經上映5個月了，到現在都在票房前十名，接下來繼續放映的話，確實有成為影史第一的機會，希望在我離開人世前不要有人超越我的紀錄。」不過李相日也笑說，這樣的電影票房，人生應該只有一次。

李相日認為《國寶》的票房，人生可能就這麼一次。（記者胡舜翔攝）

不過電影片長將近3小時，有些影迷直呼「坐不住」。對此，李相日表示，其實已經刪減了不少，像是片中吉澤亮飾演的喜久雄好友「德次」，以及許多女性角色的著墨上，都經過了一些取捨；不過電影當初就是想好要拍3小時的長片，「我想說如果電影製片不認同，那我就要拍上下兩集電影，沒想到製片一開始就同意了。」他表示，如果要把吉田修一的原著全部都拍進去，可能需要Netflix影集8集的份量。

吉澤亮為《國寶》耗費苦心。（傳影提供）

但他認為，電影長度其實不是實際長度，而是觀眾體感程度，這也是創作者跟觀眾溝通的方式。李相日也反問現場電影線記者如何看待？有記者坦言這是今年最好看的電影，體感只有半小時，卻被李相日吐槽：「這就太過分了！」笑翻眾人。

最近網路上傳出，看電影前只要吃大福就不會想尿尿，李相日也聽過類似的說法，笑說最近流行吃柑橘糖，因為吃了就不會想上廁所，「聽說電影院附近的便利商店的柑橘糖全賣完了，還有《國寶》的票都是走廊的票最先賣完。」

首次來台，李相日本來昨天晚上想去逛夜市，卻因為下雨無法成行，他大讚台灣料理、珍奶很好喝，但對於這次台灣行還有不滿意的地方，想到處繞繞。他欣賞侯孝賢、楊德昌及李安等導演，稱是他非常尊敬的創作者。

