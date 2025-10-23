吉澤亮《國寶》問鼎影史冠軍！導演李相日首來台：死前別超越我

《國寶》導演李相日首度來台，接受媒體採訪。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《國寶》在日本票房突破160億日圓（約台幣32億元），位居日本影史真人電影票房第二名，導演李相日首度來台，希望電影能夠成為影史冠軍，開玩笑說：「希望我離開人世之前，不要有人超越我的紀錄！」

電影由吉澤亮領銜主演，他與橫濱流星分別飾演喜久雄、俊介，李相日受訪時表示，要開始改編日本小說家吉田修一的著作《國寶》時，第一件事情就是找吉澤亮，「我覺得只有他適合，他像一尊人偶非常美麗，又無法跟人接近，我覺得在日本只有他，包括美麗的容貌、空洞感，都跟喜久雄很契合。」李相日表示，合作前後對他的印象並沒有太大的改變，不過過去他覺得吉澤亮只只有演員這個角色讓他發光發熱，合作之後更確定這個想法。

請繼續往下閱讀...

《國寶》導演李相日分享吉澤亮、橫濱流星的拍攝秘辛。（記者胡舜翔攝）

至於橫濱流星先前曾與李相日合作過《流浪之月》，李相日稱當初就是要找一個不一樣的對照組演員，兩個人一冷一熱，他認為橫濱流星非常有毅力且努力。被問到影迷認為吉澤亮、橫濱流星在電影中長相有些相似，好像「雙胞胎」？李相日表示並沒有選角上刻意為之，「或許是他們精神面越來越相近，背負著相同程度的壓力，其他現場沒有人可以了解他們，精神上的負擔只有對方才能理解。」他認為兩人已經達到了soul mate（靈魂伴侶）的境界。

吉澤亮為《國寶》狂練1年半的歌舞伎。（傳影提供）

由於吉澤亮、橫濱流星真的要挑戰歌舞伎，李相日給了他們一年的時間，從最基礎的地方開始練起，「我知道他們都很有人氣，我不能要求他們一整年都不接工作，希望生活重心放在排練上。」李相日笑稱，自己並不會像電影中的渡邊謙這麼嚴格，「但如果說我不嚴格，演員一定會說我騙人，但我確實會拍到滿意為止，演員的心情我會裝作沒看到。」

吉澤亮（左）與橫濱流星於《國寶》中化身女形，細膩演釋歌舞伎之美。（傳影提供）

吉澤亮、橫濱流星在片中的關係亦敵亦友，甚至有人把兩人看成BL的方式「嗑」，對此李相日表示，其實當初希望把兩人拍成「無法定義的關係」，有愛又有敵視的瞬間，「讓彼此互相、分裂的永遠都是歌舞伎，保持著與對方若即若離、互相扶持這樣的難以捉摸的關係。」被問到是否會視吉澤亮、橫濱流星為「國寶」？李相日笑說：「他們要成為國寶還早吧，（那是導演心中的國寶嗎？）嗯…先說是好了，我覺得這部作品可以證明他們接下來將是日本影壇非常代表性的人物，這樣講的話，他們也可以說是國寶。」電影已在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法