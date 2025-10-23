自由電子報
娛樂 電影

獎額高達700萬！2025金馬創投會議公布決選評審

2025金馬創投會議決選評審劉蔚然。（金馬執委會提供）2025金馬創投會議決選評審劉蔚然。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬創投會議今（23）日公佈決選評審，由金馬獎最佳新導演得主陳哲藝、香港銀河映像幕後推手朱淑儀及台灣資深監製劉蔚然擔任。今年除了大會的「百萬首獎」，還有12個合作單位提供獎項，總獎額高達700萬。

金馬創投會議至今邁入第19年，歷年入選企劃案表現亮眼，在海內外連創佳績。今年共有《眾生相》、《左撇子女孩》、《失明》、《南方時光》、《深度安靜》、《我家的事》、《96分鐘》、《恨女的逆襲》、《小蟲蟲大冒險》、《女孩不平凡》及《好孩子》等片共獲得本屆金馬獎46項提名。

2025金馬創投會議決選評審陳哲藝。（金馬執委會提供）2025金馬創投會議決選評審陳哲藝。（金馬執委會提供）

其中《眾生相》入選了柏林影展大觀單元；《左撇子女孩》入選坎城影展國際影評人週；《失明》入圍鹿特丹影展主競賽；《南方時光》入圍聖賽巴斯汀影展新導演競賽。劇集《影后》、《聽海湧》、《人生清理員》和《塑膠花》也已於平台上陸續播映，口碑持續發酵，引起觀眾熱烈討論，亦於本屆金鐘獎共獲36項提名。

為幫助提案製片、導演提前暖身備戰，今年創投會議開幕前也將規劃培訓工作坊，邀請電影界實務專家王威人與袁支翔擔任「電影提案顧問」，陳慧與何昕明兩位知名編劇擔任「電影編劇顧問」，經驗豐富的監製丁長鈺與羅亦娌則出任「劇集提案顧問」，顧問們將為提案量身指導，協助創作者建立扎實基礎，強化面對投資與發行端的競爭力。

2025金馬創投會議決選評審朱淑儀。（金馬執委會提供）2025金馬創投會議決選評審朱淑儀。（金馬執委會提供）

延續去年與金音創作獎跨界合作、達成近400場影視音媒合的亮眼成果，今年創投會議也將再度舉辦「金馬創投會議 ✕ 金音創作獎 共創媒合活動」，讓電影人與音樂人能充滿餘裕地深入交流，開創更多影視作品與新銳音樂人才攜手合作的契機，激盪出嶄新的創意火花。

2025金馬創投會議將於11月17日至11月19日正式登場，頒獎典禮將於11月19日舉行，影壇新銳與亮眼作品將在此一同大放異彩，敬請期待。

