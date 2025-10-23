潘若迪萬聖節Cosplay大胸肌人物 苦勸沈玉琳「別急著賺錢」

潘若迪Cosplay大胸肌歐帕倫普人。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕沈玉琳8月底病倒入院，確診血癌，目前仍在治療中。多年好友潘若迪成了他最堅定的陪伴者，第一時間趕往醫院陪他。潘若迪今出席萬聖節造型揭曉記者會，變身《巧克力冒險工廠》裡的大胸肌歐帕倫普人，模樣超吸睛，不惜把整張臉塗成橘色。而裝扮逗大家開心之餘，也有幫沈玉琳向大家報平安。

潘若迪Cosplay大胸肌歐帕倫普人。（記者胡舜翔攝）

潘若迪與沈玉琳至今仍天天電話、視訊關心彼此，他還親手送滷牛肉打氣，「我每天都跟他聯絡，只要能去我就去照顧他，我跟他說『我很好，你就要很好』。他是我兄弟，我一定會陪著他，我跟他說，當你不好，我一定會在。」

請繼續往下閱讀...

潘若迪曝沈玉琳現況比之前好很多。（記者胡舜翔攝）

他表示，沈玉琳中秋節那天短暫返家，是為了團圓，之後仍回醫院持續療程，「能否出院要由醫師評估，有些療程開放陪病，有些就不行。」提到好友近況，他語氣堅定：「狀況比之前好很多，他還是會開玩笑、有說有笑，我叫他在病房裡舉啞鈴、跳繩、追劇，可以放慢運動，但千萬不能斷。」

潘若迪坦言，看到沈玉琳病倒的那刻，內心真的很難過，「他太勞累了，我一直提醒他，沒有什麼比健康更重要。」他也笑說：「他本來就是不服輸的人，要給他時間休息，不要急著賺錢。今年先好好養身，明年再回歸。」

對於沈玉琳仍想接尾牙主持，潘若迪無奈笑說：「每年那麼多場，夠了啦！」他強調沈玉琳一直認為自己不會被打敗，但這次真的該讓身體好好恢復。

63歲潘若迪健康檢查零紅字。（記者胡舜翔攝）

潘若迪現年63歲，仍維持驚人好體力，「我每天11點睡、7點起，沒什麼毛病，連健康檢查都沒有紅字！」還幽默自嘲：「只有尿尿速度變慢啦！」他說自己當過職業軍人，八年軍旅養成高度自律，「早睡早起、三餐正常，這段當兵的日子讓我到現在都很健康。」近期藝人閃兵風波延燒，潘若迪也被問到看法，他說：「要不要退出演藝圈？這要問他們經紀公司啦。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法