自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

長腿女神生產後胸圍狂升級 秀S曲線疑下半身走光？

34歲長腿女神曾淑雅去年離開TVB。（香港星島日報）34歲長腿女神曾淑雅去年離開TVB。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕34歲長腿女神曾淑雅去年離開TVB，今年7月她生下小女兒，身材變得更好。近年，曾淑雅除了經營家庭之外，也開班教授瑜珈，稍早她罕見分享多張性感泳裝照，大方秀出她的S曲線，網友發現曾淑雅的上圍直線飆升，身材愈來愈好，讓許多網友大讚辣爆。

曾淑雅泳裝下半身開衩極高，網友認為有走光可能性。（香港星島日報）曾淑雅泳裝下半身開衩極高，網友認為有走光可能性。（香港星島日報）

曾淑雅自從升格為媽媽之後，就大幅度減少分享性感辣照，所以這次她大曬泳裝照，另許多網友驚呼「罕見」，更認為身材纖細的她，生了第二胎之後上圍好像比過去更豐滿。這次分享的泳裝照當中，她穿著一件超低胸的黑色泳裝，仔細看還能發現泳裝上還有隱藏圖案設計，當她曬出其他角度照片時，明顯可見胸圍升級，大腿也比過去有肉，看起來更健康美麗。不過，有些網友認為她的泳裝下半身V字開得超高，懷疑她有走光嫌疑，放大來看，其實保護得很好。

曾淑雅生了第二胎之後上圍好像比過去更豐滿。（香港星島日報）曾淑雅生了第二胎之後上圍好像比過去更豐滿。（香港星島日報）

曾淑雅生了第二胎之後上圍好像比過去更豐滿。（香港星島日報）曾淑雅生了第二胎之後上圍好像比過去更豐滿。（香港星島日報）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中