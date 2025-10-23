長腿女神生產後胸圍狂升級 秀S曲線疑下半身走光？

34歲長腿女神曾淑雅去年離開TVB。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕34歲長腿女神曾淑雅去年離開TVB，今年7月她生下小女兒，身材變得更好。近年，曾淑雅除了經營家庭之外，也開班教授瑜珈，稍早她罕見分享多張性感泳裝照，大方秀出她的S曲線，網友發現曾淑雅的上圍直線飆升，身材愈來愈好，讓許多網友大讚辣爆。

曾淑雅泳裝下半身開衩極高，網友認為有走光可能性。（香港星島日報）

曾淑雅自從升格為媽媽之後，就大幅度減少分享性感辣照，所以這次她大曬泳裝照，另許多網友驚呼「罕見」，更認為身材纖細的她，生了第二胎之後上圍好像比過去更豐滿。這次分享的泳裝照當中，她穿著一件超低胸的黑色泳裝，仔細看還能發現泳裝上還有隱藏圖案設計，當她曬出其他角度照片時，明顯可見胸圍升級，大腿也比過去有肉，看起來更健康美麗。不過，有些網友認為她的泳裝下半身V字開得超高，懷疑她有走光嫌疑，放大來看，其實保護得很好。

請繼續往下閱讀...

曾淑雅生了第二胎之後上圍好像比過去更豐滿。（香港星島日報）

曾淑雅生了第二胎之後上圍好像比過去更豐滿。（香港星島日報）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法