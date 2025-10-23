書偉坤達認了閃兵挨轟！Energy宣布停工8個月 小巨蛋還要唱

Energy坤達（中）、書偉（右2）都陷入閃兵風暴。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新北地檢署持續追查「閃兵集團」案，近來復出翻紅的Energy成員書偉及坤達都捲入，形象重創。他們所屬的相信音樂今天下午透過聲明表示：「本公司宣布自即日起至2026年6月30日，Energy將暫停所有團體性公開演出活動。前述期間，團體仍將投入已答應參與的公益與慈善相關事務，並將如期舉辦2026年1月台北小巨蛋演唱會，以履行對歌迷的承諾。」

Energy宣布停工8個月，包括本月31日擔任日本團體Avantgardey嘉賓，以及11月南北貳路音樂節，還有其他商演及跨年活動全取消，只會參與原先答應的公益活動以及明年初在小巨蛋舉辦的兩場演唱會。

相信音樂表示：「針對近期本公司旗下歌手Energy團員坤達、書偉之兵役相關事件，兩位成員已坦承約十五年前曾做出錯誤的選擇，且深感抱歉，目前已全力配合檢調單位的調查，後續公司亦將依調查進度與結果採取相應處理措施。」

唱片公司及Energy再次致歉，「我們深知，此次事件對社會大眾與歌迷造成的影響與失望，將以最審慎及嚴肅的態度面對。Energy就此次事件對大眾道歉，尤其向歌迷們表達深深歉意，並就因此造成各方演出計畫及合作安排之變動，致上最誠摯的歉意。本公司將積極面對後續影響，並與相關單位研商可行之解決方案。」強調Energy將承擔一切責任，期盼以實際行動重建社會大眾的信任。

