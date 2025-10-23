新竹市立動物園「限時免費入園」！《大貓影視週》保育×公益限定活動開啟冒險

〔記者許世穎／台北報導〕以自然生態紀錄片聞名全球的頻道Love Nature，今年秋天再度推出年度特輯《大貓影視週》（Colossal Cat Week），並首度與新竹市立動物園攜手合作，帶來結合「保育 × 公益」的限定活動。活動期間，每日限量前100名完成指定任務的民眾可享免費入園優惠，現場更設有《大貓影視週》主題拍照裝置，邀請大小朋友一同感受野性魅力。

《大貓影視週》展區在新竹市立動物園展出。（杰德影音提供）

今年《大貓影視週》以「有時候，真正的王者會以四隻腳行走」充滿力量的口號揭開序幕，從10月20日起連續播出多部聚焦大型貓科動物的精彩節目，帶領觀眾深入非洲草原與亞洲高原，讚頌牠們的優雅姿態與天生王者氣勢。

在《雪豹獵奇》中，生物學家丹奧尼爾深入中亞山脈，記錄史上最大雪豹「老兄」的身影；而《獅群的法則》則描繪非洲楚比河岸的獅群如何在乾季中為領地、生存與家族延續奮力搏鬥。每個鏡頭都捕捉到野性的真實與生命的壯闊，也映照出人類與自然共生的微妙平衡。

《雪豹獵奇》史上最大雪豹「老兄」的身影。（杰德影音提供）

這份對自然的敬意，今年也從螢幕延伸至真實場域，Love Nature特別與新竹市立動物園合作，於10月24至31日在園區打造「大貓影視週主題裝置區」，靈感取自《獅群的法則》拍攝地波札那喬貝國家公園的景象。現場以真實公獅為原型打造拍照打卡區，結合節目視覺元素，讓民眾彷彿走進鏡頭之中，親身感受節目中所呈現的野性力量與自然氛圍。

活動期間，民眾可於園區中探索並找尋《大貓影視週》限定布置，掃描現場QR Code進入Hami Video收看Love Nature頻道，並完成表單填寫，即有機會抽中Love Nature品牌限定好禮及新竹動物園動物認養卡。此活動不僅讓觀眾將螢幕上的感動延伸至現場體驗，更以實際行動支持動物保育，為公益注入新的參與方式。

《獅群的法則》記錄複雜多變的獅群家族關係與社群秩序。（杰德影音提供）

Love Nature長期致力於推動頻道的在地化與公益並行願景，過去曾支持台灣黑熊保育協會、台大昆蟲標本館、台灣點亮昆蟲協會以及自然保育與環境資訊基金會等單位，透過資源挹注與推廣合作，協助推動台灣在地的保育教育、物種研究與環境倡議。此次攜手新竹市立動物園，Love Nature希望持續串聯更多在地夥伴，讓更多人了解自然生態、關注棲地保育，並共同成為永續行動的一份子。

