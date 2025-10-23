自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

莎莎驚揭女神真面目 傻眼白安私下「完全不同人」：妳是誰

〔記者陽昕翰／台北報導〕文青才女白安化身電台DJ，最新一集訪問好友莎莎，她參加人生第一個實境節目《嗨！營業中》成為第五季的固定夥伴，在節目中與莎莎成為好友，開心暢聊旅行的奇異世界。

白安與莎莎（左）因為錄製實境節目成為好友。（Hit FM提供）白安與莎莎（左）因為錄製實境節目成為好友。（Hit FM提供）

莎莎提到，現在看到白安一直有種錯覺，在節目中白安是天真無邪的「小白」，但聽到白安新專輯後又是另一種樣貌，非常專業有才華，而且超級文青，完全不同人。

白安坦言，許多跟她接觸後的人也都會頓時錯亂問：「這是我認識的白安嗎？」舞台上的她跟私下的她很不一樣。莎莎說，因為白安在音樂裡面很「聰明」，但在節目裡卻很「單純」，讓她很疑惑：「妳是誰？」

白安推出新專輯《星期八》。（Hit FM提供）白安推出新專輯《星期八》。（Hit FM提供）

白安不忘解釋，其實莎莎看到的她，才是她真實的生活樣貌，好比說她前陣子才發生糗事，被自己鎖在自家門口外面，因此有認真體悟，「真的需要找一個人可以照顧我，我好像沒辦法獨立生活。」莎莎幽默表示，她腦中想的是白安需要一個「保母」的畫面。

此外，莎莎因為主持外景節目至今已去過20多個國家，很感謝這些合作過的工作團隊帶著她一起看世界，因此白安想讓聽眾在星期八的夜晚，聽莎莎分享旅行中難忘的故事，白安詢問：「現在莎莎最直覺想到哪裡是她去過最不可思議的地方？」莎莎透露很喜歡動物跟海島國家，去了非洲跟大溪地讓她感動不已。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中