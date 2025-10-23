莎莎驚揭女神真面目 傻眼白安私下「完全不同人」：妳是誰

〔記者陽昕翰／台北報導〕文青才女白安化身電台DJ，最新一集訪問好友莎莎，她參加人生第一個實境節目《嗨！營業中》成為第五季的固定夥伴，在節目中與莎莎成為好友，開心暢聊旅行的奇異世界。

白安與莎莎（左）因為錄製實境節目成為好友。（Hit FM提供）

莎莎提到，現在看到白安一直有種錯覺，在節目中白安是天真無邪的「小白」，但聽到白安新專輯後又是另一種樣貌，非常專業有才華，而且超級文青，完全不同人。

白安坦言，許多跟她接觸後的人也都會頓時錯亂問：「這是我認識的白安嗎？」舞台上的她跟私下的她很不一樣。莎莎說，因為白安在音樂裡面很「聰明」，但在節目裡卻很「單純」，讓她很疑惑：「妳是誰？」

白安推出新專輯《星期八》。（Hit FM提供）

白安不忘解釋，其實莎莎看到的她，才是她真實的生活樣貌，好比說她前陣子才發生糗事，被自己鎖在自家門口外面，因此有認真體悟，「真的需要找一個人可以照顧我，我好像沒辦法獨立生活。」莎莎幽默表示，她腦中想的是白安需要一個「保母」的畫面。

此外，莎莎因為主持外景節目至今已去過20多個國家，很感謝這些合作過的工作團隊帶著她一起看世界，因此白安想讓聽眾在星期八的夜晚，聽莎莎分享旅行中難忘的故事，白安詢問：「現在莎莎最直覺想到哪裡是她去過最不可思議的地方？」莎莎透露很喜歡動物跟海島國家，去了非洲跟大溪地讓她感動不已。

