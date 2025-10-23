鄭伊健曾承諾「照顧一生一世」 港劇女神遭小鮮肉包圍

港劇女神邵美琪（中）日前現身，身邊更是圍了一圈小鮮肉。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕60歲香港女星邵美琪曾經在90年代紅極一時，她因與溫兆倫演出《我本善良》打開知名度，入行41年的她，曾有過5段情，其中最為人知的就是她和鄭伊健的一段情，當時，鄭伊健甚至承諾要照顧邵美琪一生一世，可惜最後仍未能成正果。日前她在一家知名麵店現身，只見她星味不減，身邊更是圍了一圈小鮮肉。

邵美琪（左二）雖然已經60歲，但保養得宜，看起來星味不減。（香港星島日報）

近期頻頻公開露面的邵美琪，因為保養得宜，絲毫不見歲月痕跡，網友紛紛大讚她凍齡美魔女。近期一間人氣麵店老闆在社交平台上曬出邵美琪造訪照片，星味不減的邵美琪穿著黑色oversize T恤搭配短版牛仔外套以及黑色彎刀褲，更顯年輕。

邵美琪曾經是無線當家花旦，更是港劇女神。（香港星島日報）

曝光的畫面當中，邵美琪被4名小鮮肉包圍，緊貼在一起合照，她的笑容既優雅又帶著明星氣質，許多人都想知道她的保養祕訣。麵店老闆更是留言表示：港劇女神駕到，多謝邵美琪小姐光臨。更透露所有人見到邵美琪的時候，心臟都砰砰狂跳，過去都只能在電視上看到的大明星竟然現身在自家麵店，讓他覺得煮麵一生真的煮出夢想。

邵美琪的事業發展一直相當順利，除了早期電視劇接不完，讓她登上無線當家花旦后座之外，電影部分也曾奪下第9屆香港電影金紫荊獎最佳女配角，演技備受肯定。

邵美琪不僅身材窈窕，演技也獲得肯定。（香港星島日報）

