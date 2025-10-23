自由電子報
娛樂 最新消息

26歲洪暐哲撇閃兵 親吐「12天退伍」無奈真相

洪暐哲（左起）、李廷鎮、監製温昇豪。（記者陳奕全攝）洪暐哲（左起）、李廷鎮、監製温昇豪。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪擔任監製的影集《整形過後》，找來韓星李廷鎮及洪暐哲主演，三人今（23日）宣傳。演藝圈近來爆發第三波閃兵風暴，談到這個話題，温昇豪低調回：「就交給檢調去偵查。」李廷鎮語出驚人，直言：「在韓國這問題很嚴重，藝人如果閃兵，會直接引退，根本沒辦法再出來。」26歲的洪暐哲則已服完兵役。

洪暐哲體檢完被判定過瘦，最後只當了12天補充兵就退伍。（記者陳奕全攝）洪暐哲體檢完被判定過瘦，最後只當了12天補充兵就退伍。（記者陳奕全攝）

洪暐哲透露，當年在韓國當練習生時，因為役男身分每4個月就得回台灣報到，他覺得太麻煩，乾脆先當兵，沒想到體檢完被判定過瘦，「我身高183公分、體重只有53公斤，BMI僅16.5」，最後只當了12天補充兵就退伍。經紀人笑說，最近活動邀約前都會被問「當兵了沒」，差點要拿出選伍令證明。

洪暐哲拍戲時腸躁症發作、胃口全無。（記者陳奕全攝）洪暐哲拍戲時腸躁症發作、胃口全無。（記者陳奕全攝）

洪暐哲首次與温昇豪、李廷鎮、安心亞、張榕容合作，坦言壓力超大，拍戲時腸躁症發作、胃口全無，「有工作就吃不下，連便當都不碰」。他怕太瘦上鏡不好看，近期努力增重，終於回升到65公斤。他感謝温昇豪常在片場講笑話「暖場」，李廷鎮也給他不少鼓勵，讓他笑說：「兩位前輩就像真的哥哥一樣照顧我。」

