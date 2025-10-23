自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

坤達認了閃兵！昔化身「一日檢察官」 莫莉律師：這次你坐被告席

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵案持續延燒！檢警昨（22日）清晨前往桃園機場拘提自加拿大返台的Energy坤達到案，依違反兵役法諭令50萬元交保，他低調道歉：「不好意思讓很多人對我失望！」沒想到，坤達6年前才在節目《木曜4超玩》化身「一日檢察官」，如今現實中卻因閃兵案重返地檢署，諷刺對比引爆熱議。

坤達（右）曾與邰智源化身「一日檢察官」，如今卻被爆出涉嫌閃兵。（翻攝自YouTube）坤達（右）曾與邰智源化身「一日檢察官」，如今卻被爆出涉嫌閃兵。（翻攝自YouTube）

坤達2019年與邰智源在《木曜4超玩》體驗地檢署工作，當時製作人百祥還虧邰智源「逃兵的時候怎麼會沒有見過檢察官？」坤達則在一旁大笑，如今回頭再看影片格外更顯尷尬，該集「一日檢察官」上線後突破300萬觀看人次，節目中還動員數10名檢察官及書記官支援，成為粉絲心中經典片段。

針對藝人規避兵役，網紅莫莉律師則感嘆自己當年是「Energy派」，且本命就是坤達，如今卻捲入逃兵案讓她直言「真的難過！」她批評部分粉絲以顏值、人品護航，「顏值、人品在法律上不能作為減刑事由！」最後，她也不忘狠酸「坤達應該最知道偵查庭複訊怎麼進行，可惜這次他要坐在被告席。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中