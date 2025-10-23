坤達認了閃兵！昔化身「一日檢察官」 莫莉律師：這次你坐被告席

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵案持續延燒！檢警昨（22日）清晨前往桃園機場拘提自加拿大返台的Energy坤達到案，依違反兵役法諭令50萬元交保，他低調道歉：「不好意思讓很多人對我失望！」沒想到，坤達6年前才在節目《木曜4超玩》化身「一日檢察官」，如今現實中卻因閃兵案重返地檢署，諷刺對比引爆熱議。

坤達（右）曾與邰智源化身「一日檢察官」，如今卻被爆出涉嫌閃兵。（翻攝自YouTube）

坤達2019年與邰智源在《木曜4超玩》體驗地檢署工作，當時製作人百祥還虧邰智源：「逃兵的時候怎麼會沒有見過檢察官？」坤達則在一旁大笑，如今回頭再看影片格外更顯尷尬，該集「一日檢察官」上線後突破300萬觀看人次，節目中還動員數10名檢察官及書記官支援，成為粉絲心中經典片段。

針對藝人規避兵役，網紅莫莉律師則感嘆自己當年是「Energy派」，且本命就是坤達，如今卻捲入逃兵案讓她直言：「真的難過！」她批評部分粉絲以顏值、人品護航，「顏值、人品在法律上不能作為減刑事由！」最後，她也不忘狠酸：「坤達應該最知道偵查庭複訊怎麼進行，可惜這次他要坐在被告席。」

