娛樂 電視

炎亞綸過往感情對象「衛生習慣很糟」 唐綺陽狠嗆：你眼光真差

〔記者侯家瑜／台北報導〕炎亞綸近日開了 YouTube 新節目《我偷偷升級》，他說頻藉這節目，揭開了全新人生階段的序幕。這次，他不是以歌手或演員的身份亮相，而是成為生活的觀察者、對話的發起者，以最貼近現實的方式，重新和世界對話。

炎亞綸首開YouTube頻道《我偷偷升級》，親自參與構思與拍攝，展現不同以往的創作能量。（大浪娛樂提供）炎亞綸首開YouTube頻道《我偷偷升級》，親自參與構思與拍攝，展現不同以往的創作能量。（大浪娛樂提供）

《我偷偷升級》主打真實、不迴避的內容。節目從他的生活與觀點出發，紀錄他「怎麼看世界、結交哪些朋友、又如何選擇過更精彩的人生」，以「升級」作為精神核心，不是技術升級，而是心態與人生成長的蛻變。

炎亞綸意外解鎖摸骨技能。（大浪娛樂提供）炎亞綸意外解鎖摸骨技能。（大浪娛樂提供）

《我偷偷升級》EP1 率先登場的，是經紀公司「晴空鳥」的烤肉派對，炎亞綸、許孟哲、李玉璽、蔡黃汝齊聚江宏傑家，展開創意料理 PK 賽，評審由圈外好友與江宏傑愛女擔任，不過原本信心滿滿的炎亞綸卻意外慘敗，還「走心」笑喊不服。過程中，他也大方聊起公司近況，透露開公司以來，有位「入圍過金馬、金鐘的億萬票房幸運星」想簽卻沒簽到！更自爆「公司裡最戀愛腦」就是江宏傑，讓現場笑聲不斷。

首次開設YT頻道的炎亞綸，將集結圈內好友，從實境挑戰到深度對談，打造出笑中帶思考的全新頻道宇宙。（大浪娛樂提供）首次開設YT頻道的炎亞綸，將集結圈內好友，從實境挑戰到深度對談，打造出笑中帶思考的全新頻道宇宙。（大浪娛樂提供）

有趣的是，許孟哲身為5566成員，近期隨著演藝圈「閃兵」議題再掀討論，他的現身也讓這場烤肉趴意外增添話題性，根本是「最合規格男藝人的烤肉派對」也成為《我偷偷升級》的亮眼開場。

蕭煌奇、炎亞綸玩起「門球」。（大浪娛樂提供）蕭煌奇、炎亞綸玩起「門球」。（大浪娛樂提供）

節目中，炎亞綸也邀請多位好友現身，其中蕭煌奇帶領他體驗「視障者的一天」，從使用導盲杖、挑戰籃球機到嘗試按摩，都讓炎亞綸相當吃力，也因為眼睛被矇起來，所以走路跌跌撞撞，甚至直接走出鏡頭外！蕭煌奇笑說：「要讓炎亞綸更貼近我的世界！」甚至在柔道體驗時「狠摔」對方，更放話：「你不會贏過我的啦！」

蕭煌奇帶著炎亞綸回母校。（大浪娛樂提供）蕭煌奇帶著炎亞綸回母校。（大浪娛樂提供）

而另一場與唐綺陽的「對談」，則轉向情感與內心層面。 唐綺陽透露在炎亞綸遭遇風波的那段時間，曾陪他到宜蘭散心、默默陪伴。 兩人談及感情時，炎亞綸坦言自己過去的眼光不佳，甚至遇過衛生習慣不良等對象，被唐綺陽笑虧：「你眼光真的不是普通差！」聊到友情時，炎亞綸回憶一位認識20年的好友突然斷聯，語氣中透露遺憾，也在對談中不禁紅了眼眶。

