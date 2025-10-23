自由電子報
娛樂 電視

林家佑手臂痠痛竟罹癌「長出4cm惡性骨肉瘤」 醫警告嚴重恐截肢

〔記者侯家瑜／台北報導〕林家佑自《大學生了沒》班底出道，後續以《全明星運動會》第四季中亮眼表現走入大眾視野，外表陽光、身材精壯的他登上《聚焦2.0》分享在24歲時手臂痠痛就醫，原以為只是肌肉拉傷，直到症狀加劇後，再求醫竟被診斷出4公分惡性骨肉瘤，緊急開刀後在手臂留下20公分疤痕。

林家佑登上《聚焦2.0》分享罹癌的身體變化。（年代提供）林家佑登上《聚焦2.0》分享罹癌的身體變化。（年代提供）

當年剛踏入社會的林家佑對未來充滿希望，但手臂持續痠痛總令人在意，他回想初期痛感其實不明顯，反而像是骨頭蛀牙痠痠麻麻的感覺，不料後期腫瘤大到撐開骨頭造成骨裂，劇烈痛感讓他不得不正視問題，經檢查後確認罹癌，由於低度惡性骨肉瘤不易察覺，從有症狀到確診花了1年時間才查出病因。

林家佑開刀後在手臂留下20公分疤痕。（年代提供）林家佑開刀後在手臂留下20公分疤痕。（年代提供）

林家佑表示當下腦袋一片空白，好幾天沒回過神，也埋怨過命運不公平，但樂觀的他決定積極治療，好好報答父母的養育之恩。手術前一天晚上醫生說明因不確定內部擴散狀況，待他全麻醒來後右手可能就不在了，讓他做好心理準備。好在手術順利完成，或許是先前骨裂太煎熬，林家佑術後反而感到輕鬆，連止痛藥都沒吃，2、3天後就回歸平面設計老本行。

林家佑積極健身，單手伏地挺身輕輕鬆鬆。（年代提供）林家佑積極健身，單手伏地挺身輕輕鬆鬆。（年代提供）

如今林家佑已脫離5年觀察期，目前恢復狀態良好，因食量較小所以少量多餐進食，除搭配健康餐也積極運動保持身材，體脂12%相當自律，單手伏地挺身也難不倒他，更在節目中大方秀出麒麟臂，讓現場來賓大吃冰淇淋。

