小彤拆人工血管迎「青銅婚」 取消郵輪重拾芭蕾夢

〔記者侯家瑜／台北報導〕愛情天后小彤即將迎來與老公的結婚22週年「青銅婚」紀念，原本計畫登上郵輪慶祝，卻因近兩個月頻繁發燒，只好忍痛取消行程。她坦言擔心若在海上突發狀況，需出動直升機救援，太冒險不敢輕舉妄動。不過，她也迎來人生重要里程碑，就是陪伴她一年多的人工血管終於拆除，意味著右臂可恢復自由活動，讓她能重新追尋年少未圓的芭蕾夢。

去年小彤歷經大病，如今重獲健康，讓她格外珍惜與老公相守的日子。她分享，今年與先生參加台大EMBA春酒時，一位男同學特地問她：「妳有沒有覺得妳嫁了一個很好的老公？」她笑著回：「我能從死神手上活回來，如今還能精神飽滿地出席聚會，全靠我老公細心照顧。」

回想去年5月植入人工血管時，小彤仍心有餘悸。由於她患有「重症肌無力」，麻醉風險特別高，「劑量不足效果不好，過量可能呼吸中止。」她回憶打麻醉後遲遲沒睡著，還能聽見醫師交談，心想：「該不會像電影《索命麻醉》那樣吧？」焦慮中，她連說7、8次「我要睡囉」，才終於失去意識。

術後右肩劇痛難耐，比胰臟癌手術傷口還痛。為保護人工血管，她右手不敢舉、不敢提、不敢甩，連睡覺都只能側睡，笑稱自己「像獨臂神尼」。如今終於拆除血管，她開心表示：「終於能好好睡覺、能伸展手臂了！」

走過病痛，小彤感性說，22年婚姻中，老公始終是她最穩定的依靠：「他陪我經歷癌症治療、手術痛楚，還白了許多頭髮。如今我能歲月靜好，是因為有他負重前行。」她也許下願望，希望能重新穿上舞鞋，讓人生清單再添一筆亮眼的夢想。

