樂團搞爛魔術還有雙截棍！招認全都不會：我們就是很爛

〔記者陽昕翰／台北報導〕樂團「胡鬧戰隊」以惡搞聞名，他們因參加「大港開唱」激起樂團夢，2017年正式成團，至今已邁入第8年。團名源自他們「真的很胡鬧」，自嘲「最大的危機就是，我們真的很爛！」展現年輕世代的搞怪與自我風格。

胡鬧戰隊自知非實力派也非偶像派，為求演出豐富，曾在歌曲中途加入「爛魔術秀」引發喝采，近期更增加「雙截棍表演」，但團員全都不會雙截棍。

請繼續往下閱讀...

胡鬧戰隊展現年輕世代創意。（VieFor App提供）

胡鬧戰隊笑說：「我們的原則是，看起來要夠荒謬，但又不能太刻意。那個界線很難抓，但那就是『胡鬧』的精髓！」

胡鬧戰隊近來推出新作《99奇幻冒險》，以「微醺創作」為特色，引起網路討論。團員分享某次參加露營音樂祭時，一位成員喝醉吐在帳篷裡，全團因此睡不著，團長笑說：「那晚大家只好睡外面，只有那個吐的跟醉到不行的還在帳篷裡。」之後立下團規，「露營請各自帶帳篷，愛怎麼鬧，自己負責。」

網紅紀牛牛與向怪魚。（VieFor App提供）

胡鬧戰隊受邀與網紅紀牛牛與向怪魚合作，攜手荷蘭數位藝術家Lotte Vont，將信義街頭打造成超現實沉浸式異界空間。

這次萬聖節活動主題為「搞鬼」，胡鬧戰隊表示：「我們在VieFor組成真正的『抓鬼戰隊』，要向信義區的人類發起紅毯走秀挑戰。大家可以秀出萬聖裝扮，同時在VieFor上玩競賽、贏獎金、喝免費特調，歡迎一起來鬧。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法