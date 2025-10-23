自由電子報
娛樂 電視

傅孟柏《回魂計》被虐兩個月 李心潔下毒手崩潰：我不是這種人

〔記者李紹綾／台北報導〕舒淇、李心潔、賈靜雯、傅孟柏等人主演的Netflix影集《回魂計》今（23日）釋出「製作揭秘篇」幕後花絮，首度曝光劇中緊張刺激的動作戲與極具真實感的場景拍攝過程，從神秘祭典開場到強烈的肢體衝突，幕後團隊如何打造出這部跨國規模的暗黑懸疑大作。

舒淇（左）、李心潔（右）、傅孟柏在《回魂計》挑戰極限演出。（Netflix提供）舒淇（左）、李心潔（右）、傅孟柏在《回魂計》挑戰極限演出。（Netflix提供）

《回魂計》開場的「回魂祭典」是全劇視覺亮點之一，戲裡舒淇與李心潔為復仇展開「回魂儀式」，殘酷折磨傅孟柏，戲外則是兩樣情。舒淇笑喊：「我連碰都不敢碰！」傅孟柏回憶在他被虐待的過程中，舒淇與李心潔會說：「不要吧！這樣好恐怖喔，真的要這樣嗎？」一開拍卻用最狠的方式虐待他，但是導演一喊卡，兩人又立刻過去關心他有沒有受傷，讓人哭笑不得。劇組要兩位放心使用電擊道具，強調「接著沒事、放水裡也可以，可以更暴力一點」，讓李心潔忍不住崩潰直喊：「我根本不是這種人，我很痛苦你知道嗎？」沒想到卻被劇組笑虧：「可是妳笑得很開心。」緊張場面背後，其實充滿笑聲與默契。

李心潔坦言《回魂計》動作戲超出預期 自嘲「沒有想轉型」。（Netflix提供）李心潔坦言《回魂計》動作戲超出預期 自嘲「沒有想轉型」。（Netflix提供）

李心潔表示「回魂」這個設計是劇裡非常特別的一個情節。視效總監張龍透露在拍攝神廟那場戲時，團隊使用了動態預演，一比一還原了這個場景，以擬真的道具猴子給攝影打光，也給現場演員們一個眼神的位置。除了超現實的儀式場景，《回魂計》亦充滿高強度動作戲。李心潔透露，其實沒有想到自己在《回魂計》裡面竟然有那麼多的動作戲，相當挑戰身體極限。劇中同為復仇陣線的尹浩宇Patrick也說：「逃跑、突然被打，各種各樣的這種武戲。」動作指導羅義民則指出，最具挑戰的就是從救護車出來逃跑的那場，「那場戲在三台車裡面一鏡到底，比較考驗演員」。

林廷憶廢棄泳池同場100個泰國臨演，驚呼「真的像被送進詐騙園區」。（Netflix提供）林廷憶廢棄泳池同場100個泰國臨演，驚呼「真的像被送進詐騙園區」。（Netflix提供）

全劇最辛苦的當屬傅孟柏，他坦言為角色進行密集訓練：「開機前兩個月，導演說『你要有肌肉，因為你在裡面負責很多裸露的部分』，拍攝的過程中我才驚覺，還好我有做這些訓練，不然我覺得有一些動作可能沒辦法完成。」李心潔補充，傅孟柏還特地去考自由潛水的執照：「因為他經常要是一個死屍的狀態，必須要憋氣。」敬業程度讓她驚呼不已。

導演許肇任讚許傅孟柏「很認真」，導演陳正道則坦言，傅孟柏這部戲除了表演，還要忍受很多真正的痛苦。傅孟柏回憶，拍攝期間每天都要花約兩個半到三個小時化身上的傷妝，久而久之竟產生「斯德哥爾摩症候群」般的適應感，「一剛開始是『欸？這樣子可以嗎？這樣我會不會受傷？』後來就變成覺得好像虐的不夠，『你打大力一點，打大力一點！』」笑說需要再來一點折磨。

傅孟柏在《回魂計》成了全劇最慘男主角，每天花3小時上傷妝。（Netflix提供）傅孟柏在《回魂計》成了全劇最慘男主角，每天花3小時上傷妝。（Netflix提供）

導演陳正道透露，《回魂計》的構想早在多年以前就萌生，直到這一次跟Netflix合作，才有機會把這個規模跟跨地區、範圍廣的，真正實現在影像上。舒淇則分享：「這次的演員我全部都是沒有合作過的，從陌生到熟悉，還挺好玩的，會撞出一些比較不一樣的火花。」尹浩宇Patrick也直呼：「就是非常複雜但特別好玩。」

舒淇（右）、李心潔（左）在《回魂計》狠虐傅孟柏又喊怕，拍攝現場笑聲不斷。（Netflix提供）舒淇（右）、李心潔（左）在《回魂計》狠虐傅孟柏又喊怕，拍攝現場笑聲不斷。（Netflix提供）

劇情橫跨多地拍攝，從台灣延伸至泰國，李心潔分享：「在泰國，大部分的場景都非常可怕。」舒淇也有同感：「有一種壓抑的氛圍在裡頭，挺入戲的。」導演陳正道指出，影集在現實背景上帶有部分架空設定：「不同的城市有不同的色彩，希望呈現有說服力的或是更有想像力的空間。」飾演詐騙園區受害者的林廷憶則坦言拍攝時「很震撼」，她回憶：「最印象深刻的，是跟100個泰國臨演站在廢棄的游泳池裡面的時候，真的有我被送進來詐騙園區的感覺。」導演陳正道補充，該場景在真實的基礎上做了一點設計，讓園區有點像一個暗黑遊樂園，更添詭譎卻真實的壓迫感。

《回魂計》公開幕後花絮，揭密動作戲、場景打造。（Netflix提供）《回魂計》公開幕後花絮，揭密動作戲、場景打造。（Netflix提供）

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏 飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。《回魂計》現已於Netflix全球現正熱播中。

