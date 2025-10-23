百萬YTR卸貨6公斤雙胞胎！突嚴重出血送加護病房 老公焦急求集氣

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國YouTube頻道Enjoy Couple（엔조이커플）擁有260萬訂閱，先前因為邀請EXO的SUHO擔任婚禮歌手，引發熱議。昨天（22日）傳出剛卸貨雙胞胎的太太Lala因為嚴重出血，被送往加護病房，讓丈夫孫敏秀相當焦急。

孫敏秀焦急在IG上發文，希望大家幫妻子Lala集氣。（翻攝自YouTube Enjoy Couple）

孫敏秀、Lala交往長達10年，在2023年結婚，夫妻倆透過YouTube頻道紀錄懷孕的過程，尤其Lala懷的還是雙胞胎，孕肚重達6公斤，加上期間又罹患了妊娠癢疹，中間的辛苦讓網友們都相當心疼，所幸Lala還是成功誕下雙胞胎Laki、Tuki，讓孫敏秀感動到哭了出來。

孫敏秀先前數度在YouTube頻道上落淚，心疼妻子Lala。（翻攝自YouTube Enjoy Couple）

Lala肚子重達6公斤，因為懷的是一對雙胞胎。（翻攝自YouTube Enjoy Couple）

本來在昨天（22日）要公開感人的生產影片，沒想到卻臨時喊卡，Enjoy Couple的IG發出聲明，指出因為Lala的健康突然出了一點狀況，所以原定上片計畫暫時取消。孫敏秀在IG也曬出在加護病房外的照片，表示因為Lara出血狀況嚴重被送進加護病房，無奈沒辦法陪在妻子身邊，什麼都做不了，「她一個人在病房一定很害怕…」孫敏秀希望大家為妻子打氣。

