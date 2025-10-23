泰勒絲夢幻婚禮場地被訂走！傳霸氣付461萬請新人改期、蜜月費全包

〔記者廖俐惠／綜合報導〕樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的世紀婚禮備受矚目，網路上議論紛紛，現在傳出泰勒絲理想中的婚禮時間、場地被另一對新人付走，她情願支付15萬美元（約台幣461萬元）請對方改期，引發熱議。

《每日郵報》報導，最近網路上傳出，有一對夫妻原本預定了美國羅德島某個婚禮場地，卻被神秘的第三方要求改期，且這個身分不明的神秘人還願意支付他們整場婚禮的費用，15萬美元除了舉行婚禮，根本可以去度蜜月了。不過前提是，他們要讓出2026年6月13日的時段。

樂壇天后泰勒絲與崔維斯凱爾西的婚禮，將是全球矚目的焦點。（翻攝自IG）

至於財力如此雄厚的神祕第三方是誰？網路上議論紛紛，當然也有不少粉絲直指就是泰勒絲與崔維斯凱爾西，因為泰勒絲對數字「13」情有獨鍾。

除了她出生於1989年12月「13」日之外，崔維斯凱爾西背號「87號」與「13」加起來是「100」，兩人訂婚選在8月「26」日，「13」天前的8月「13」日小倆口還首次一起上了Podcast節目，歌曲中也有許多跟「13」有關的彩蛋，她與粉絲也曾在手臂上寫著「13」，當作幸運數字。

泰勒絲最近推出新專輯《星夢人生》。（環球音樂提供）

不過泰勒絲相中的場地到底是哪？原來是在羅德島紐波特一座價值5億美元（約台幣153億元）的百年老宅Breakers，這棟豪宅是由美國富豪康內留斯範德比爾特二世（Cornelius Vanderbilt II）在1895年建造，歷史相當悠久，且該豪宅距離小倆口位於韋斯特利的度假屋並不遠。另一說，泰勒絲看上的是Ocean House，眾說紛紜。

