娛樂 日韓

又是日職！中日龍投手偷情訊息曝光 柳裕也告白小三：好討厭老婆

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本八卦雜誌《週刊文春》昨天（22日）除了爆出「排球王子」高橋藍劈腿AV女優河北彩伽之外，其實還爆料日職29歲的中日龍王牌投手柳裕也搞不倫，偷情訊息也曝光。

《週刊文春》報導，柳裕也在2019年8月與一名前模特兒結婚，兩人還育有孩子，不過柳裕也卻心生歹念，與另一名同樣來自愛知縣的A女搞外遇，他還傳LINE訊息告訴A女，「我討厭我老婆，比較喜歡A女，如果只是想玩玩，這樣比較輕鬆有趣吧」、「我是有老婆啦，但也有只是玩玩的時候，嘛…有時候就是想玩玩啊，但是像這樣對另一個人產生這樣的感情，真的一次都沒有」。

柳裕也被爆不倫。（達志影像）柳裕也被爆不倫。（達志影像）

柳裕也在對話中還強調，自己在想著A女時，完全不會想到老婆，A女問他：「但她對你來說還是很重要吧？」柳裕也直言：「不重要。」

對此，柳裕也昨天在IG上道歉，表示因為自己輕率且欠思考的言行舉止，辜負了球迷、球團相關人士、A女，還背叛了老婆，「對於造成大家的不快，在我深刻反省並致上最誠摯的歉意，儘管部分內容與事實不符，但今後我會努力重新贏回球迷、相關人士、老婆及家人的信任。」

