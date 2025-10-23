自由電子報
娛樂 亞洲

嘲諷于朦朧虐殺！中國藝術館「人形標本」挑釁粉絲 網怒轟：邪惡到極點

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧上月11日驚傳身亡，死因疑點至今未解，事件餘波未平，又因一組「詭異藝術品」再度掀起輿論怒火。北京啟皓藝術館遭傳，疑是于朦朧生前遭虐待的地點之一，近日該館展出一具身著西裝、頭部換成魚身的人體模型，被懷疑影射于朦朧，引發網友怒吼：「這些人真的邪惡到極點！」

于朦朧死因至今疑點重重，啟皓藝術館卻展出「人型標本」新作，遭指是在嘲諷他生前被虐待的景象。（組合照，翻攝自微博）于朦朧死因至今疑點重重，啟皓藝術館卻展出「人型標本」新作，遭指是在嘲諷他生前被虐待的景象。（組合照，翻攝自微博）

于朦朧身亡案長期被質疑背後藏有黑幕，有網友根據短影音與截圖推測，他生前可能被帶往北京寶格麗酒店與啟皓藝術館等地，寶格麗酒店也傳出被視為權貴淫亂場所，並有地下通道直通啟皓藝術館，遺體可直接運往製作標本。如今，該館出現一名被鐵絲綑綁、頭部是魚的「西裝人形模型」，身旁還有另一名罩網紗面具者操控，畫面令人不寒而慄。

該作品一曝光立刻引發眾怒，網友質疑這是「在嘲諷死者」的挑釁行為，怒批：「邪惡到極點」、「看得頭皮發麻」、「這根本是公然侮辱！」同時更呼籲徹查真相，此事不該被娛樂化或淡化處理。然而，也有部分網友持不同看法，認為這或許是刻意「趁熱割韭菜」的操作，整起事件再度撕開輿論傷口，也讓「于朦朧之死」的真相更加撲朔迷離。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

