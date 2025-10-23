坤達涉閃兵形象翻車！6大代言恐遭切割 「千萬違約金難逃」

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人閃兵案持續延燒！檢警昨（22日）清晨前往桃園機場拘提從加拿大返台的Energy坤達到案，然而外界不僅僅是聚焦案件本身，更關注的是他在商業合作上的動向；據悉，坤達若遭裁定涉案，恐被6大品牌要求高額違約求償。

坤達向來以陽光形象著稱，手握食品、飲品、寵物品牌、保養品、手遊、美妝等個人代言，同時還與Energy團體共同代言全聯全支付，商業價值極高。根據《鏡報》報導，若坤達最終被認定涉案，品牌方可能依合約條款選擇切割、下架形象廣告，甚至索賠上千萬違約金。

請繼續往下閱讀...

坤達承諾會負起責任，全力配合調查。（記者王定傳攝）

針對外界關注，坤達21日透過公司坦承：「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役。」他表示辜負社會及粉絲的期望，深感自責並強調將全力配合偵辦，「接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口，也不敢奢求社會大眾的原諒。」

據了解，坤達當日上午返抵國門後立刻遭拘提到案說明，他曾向友人透露，檢警上一波行動拘提陳零九、陳大天、威廉等9名藝人時，自己其實也與經紀人商討如何應對「免役爭議」，未料結果尚未定案，拘票便先一步送達。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法