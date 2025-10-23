自由電子報
娛樂 電影

仍想演緋紅女巫！伊莉莎白歐森拒演不上院線的電影

〔記者許世穎／綜合報導〕「緋紅女巫」伊莉莎白歐森近日接受《InStyle》雜誌專訪，表示自己已不再接演「沒有保證院線上映」的好萊塢製片電影。她坦言，即使是後來被串流平台買下的獨立電影也無妨，但自己始終更偏愛大銀幕，「如果電影是獨立製作，之後賣給串流平台，那也沒問題；但我不想拍那種『串流就是最終目的』的作品。」

歐森直說，覺得讓人們聚在一起、在同一個空間裡共同感受某件事很重要，「那就是我喜歡運動賽事的原因——大家為同樣的興奮聚在一起，這種力量很大。現在我們連試鏡都不再是面對面了。」

伊莉莎白歐森（左）和邁爾斯泰勒深情主演《換乘真愛》。（金馬執委會提供）伊莉莎白歐森（左）和邁爾斯泰勒深情主演《換乘真愛》。（金馬執委會提供）

自從2022年在《奇異博士2：失控多重宇宙》中最後一次飾演「緋紅女巫」後，歐森便專注於獨立製作，她的最新作品則是即將上映的A24浪漫喜劇《換乘真愛》。她也深知「把人們帶進戲院」的魅力，尤其她自2014年《美國隊長2：酷寒戰士》片尾首次登場以來，在漫威電影宇宙飾演「緋紅女巫」，陪伴觀眾超過十年。

歐森形容參與漫威拍攝的感覺：「拍那些電影很有趣，也很瘋狂。我們像孩子一樣在操場上玩，在天上飛，手中發射能量。能一再回到同一角色超過十年，那種熟悉很好。當我放下她後又會想念，我隨時都願意再穿上她的鞋子（指再度扮演緋紅女巫）。」

《換乘真愛》由歐森和《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒攜手深情主演，用絕妙「死後中轉站」奇想為浪漫三角戀喜劇注入新意。電影描述人死後有一週時間，決定自己的永恆歸處，她會選擇與哪一任伴侶，共度無盡時光？電影將於今年金馬影展搶先放映，並於11月28日正式在台上映。

