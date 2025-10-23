更多動畫、少一點愛愛場面！UCLA報告揭Z世代新觀影趨勢

〔記者許世穎／綜合報導〕美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）「學者與故事講述中心」（Center for Scholars & Storytellers）近日發布年度《青少年與螢幕》（Teens & Screens）調查報告，揭露Z世代在影視喜好上與過往大不相同，他們偏愛動畫勝過真人演出，也希望看到更貼近真實生活、友誼為核心、少性愛場面的故事。

本年度報告主題為「Get Real：即時共鳴的真實感」，調查對象為1500名年齡介於10至24歲的美國年輕人，樣本涵蓋不同種族、性別、性向及經濟背景。結果顯示，年輕世代雖活躍於社群平台，但對傳統影視內容依然熱情，53%的受訪者表示，他們與朋友談論電影與影集的頻率，比社群媒體內容還多。

Netflix熱門影集《星期三》是青少年最愛的影視作品之一。（Netflix提供）

Z世代對動畫的喜好持續升溫。喜歡動畫多於真人演出的比例，從去年的42%上升至48.5%，其中19至24歲族群也有近半偏愛動畫。此外，電影仍是青少年最喜歡與朋友共度的娛樂形式，超越電玩與演唱會；若排除花費考量，「去電影院看新電影」仍是最想從事的週末活動。

報告也指出，年輕人觀看習慣已明顯改變，約八成受訪者表示，他們有時或經常透過YouTube、TikTok觀看電影與影集，而非在電視或戲院。不過，57%的受訪者認為自己其實比長輩想像的更常看傳統媒體。

內容偏好方面，32%的青少年最想看到「能與自己產生共鳴的故事」，希望主角「生活和我一樣」。其中，59.7%希望影視作品以「友誼」為核心關係，54.1%希望看到暫時不談戀愛的角色，近半希望呈現異性或同性間的真摯友誼，並強調「健康的衝突解決」。

至於浪漫題材退居次要，僅列青少年最想看主題的倒數第三。60.9%希望戀愛描寫更注重伴侶間的友情而非性愛，48.4%認為電視與電影「性內容太多」，「三角戀」與「有毒關係」則被視為最令人厭倦的老套劇情。

過去數十年，好萊塢長期以性與醜聞塑造青春電影，從《美國派》到《男孩我最壞》皆是代表。然而如今風向已變，青少年最愛的影視作品包括《怪奇物語》、《星期三》、《海綿寶寶》與《蜘蛛人》，題材明顯更健康、多元。

UCLA研究團隊指出，年輕世代仍熱愛進戲院看電影、與朋友分享觀影體驗，但他們期待的內容不再是遙不可及的愛情與幻想，而是真誠、能共鳴、以穩固價值為基礎的人際關係。

