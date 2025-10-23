自由電子報
娛樂 電影

爸爸不贊成仍成為演員！珍妮佛否認「星二代」標籤努力獲得肯定

〔記者許世穎／綜合報導〕珍妮佛安妮斯頓近日登上《Armchair Expert》播客節目，回憶起已故父親、演員約翰安妮斯頓當年極力勸她不要踏入演藝圈，「我爸當時對我說：『拜託妳別做這行，妳只會一直被拒絕。』、『去找份工作吧，真正的工作。』那些老掉牙的話他都說過。」她對此表示，只要真的熱愛一件事、從中找到熱情，「那就去做吧。」

珍妮佛安妮斯頓近年推出叫好叫座的影集《晨間直播秀》。（Apple TV+ 提供）珍妮佛安妮斯頓近年推出叫好叫座的影集《晨間直播秀》。（Apple TV+ 提供）

不少粉絲都對於安妮斯頓的星二代身分相當模糊，她本人也表示，自己會想走上父親的職業道路是很自然的事，同時也否認「星二代」的標籤。她更以一些律師事務所的名字為例，說道「全都是某某某與某某某，這不也是家族傳承嗎？」她更表示：「也許你能因為是某人的小孩而敲開一扇門，但如果你不行，結果也一樣，就是『你待不下去』。」

而安妮斯頓今年稍早接受《浮華世界》訪問時也提到，儘管父親不贊成，她仍選擇成為演員，更在職業生涯的大部分時間，都努力獲得父親認可，「我一直想得到爸爸的肯定，那就是推動我的力量。」

